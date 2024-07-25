MSB’den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAM

MSB İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin de açıklama yaptı:

"İsrail, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam etmektedir.

İsrail'in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze'de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırıyor.

İsrail uçaklarının Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit eediyor.

1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun gereğidir.

Nitekim, Uluslararası Adalet Divanı da son Kararında Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur."

6 ADET F-16 UÇAĞI KATAR'A İNTİKAL EDECEK

Kara Kuvvetlerince yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımının Deniz ve Hava unsurlarınca da gerçekleştirilmesi amacıyla; Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilen Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları kapsamında; Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI) için 26 Temmuz'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni yapılacak

Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz'da 6 adet F-16 uçağı Katar'a intikal edecek.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ



MSB'den yapılan açıklamada, "Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayimizle Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır." denildi.

T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA) muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında "Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi" üretilmesine yönelik sözleşme imzalandı.