5 yılda çok canımız yandı! 2019'dan günümüze verilerle 'sokak köpeği' sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi

Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına çok can yaktı. Sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazalarında onlarca can yitip gitti.

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CHP, TİP, DEM VE MAMA LOBİSİ SABOTE ETTİ



Başıboş köpek sorununa ilişkin atılan kararlı adımlar CHP, DEM, TİP ve sözüm ona hayvan destekçisi esasta mama rantçısı gruplar tarafından sabote edildi. Komisyon görüşmelerinde köpek saldırısı mağduru acılı anne ve babalar CHP, TİP ve DEM'liler tarafından Meclis'ten kovulmak istendi.



CHP'li kurmaylar sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenleme Meclis'ten geçse dahi belediyelerinde uygulamayacaklarını dile getirip kaosu daha da körükledi.

