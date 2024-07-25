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5 yılda çok canımız yandı! 2019'dan günümüze verilerle 'sokak köpeği' sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi komisyondan geçti. Görüşmeler CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken CHP medyası 'Sokak savaşı' tehdidinde bulunacak kadar ileri gitti. Köpekperestler çözüme giden yolu tıkamak isterken son 5 yılda gencinden yaşlısına kadınından çocuğuna çok canımız yandı. Bu bağlamda başıboş köpek sorunu A'dan Z'ye özetleyen kapsamlı bir araştırmayı sizler için derledik. İşte 2019'dan günümüze yitip giden canlar, artan kuduz vakaları ve mama lobisinin raporlu vurgunu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 12:29 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 14:07
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi 1

Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına çok can yaktı. Sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazalarında onlarca can yitip gitti.

5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi 2

'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti. Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi 3

CHP, TİP, DEM VE MAMA LOBİSİ SABOTE ETTİ

Başıboş köpek sorununa ilişkin atılan kararlı adımlar CHP, DEM, TİP ve sözüm ona hayvan destekçisi esasta mama rantçısı gruplar tarafından sabote edildi. Komisyon görüşmelerinde köpek saldırısı mağduru acılı anne ve babalar CHP, TİP ve DEM'liler tarafından Meclis'ten kovulmak istendi.

CHP'li kurmaylar sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenleme Meclis'ten geçse dahi belediyelerinde uygulamayacaklarını dile getirip kaosu daha da körükledi.

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