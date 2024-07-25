Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk ettiği karşılaşmayı izlemeye gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk ettiği karşılaşmayı izlemeye gitti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
Başkan Erdoğan tribünlerden kendisine yönelik gösterilen sevgiye karşılık verdi ve taraftarları selamladı.
Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.
Yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk eden RAMS Başakşehir sezonun ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'iyle sürdü.
RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo yedekler arasında yer aldı. Çağdaş Atan, orta sahada görev yapan Djalo'yu yedekler arasında tuttu.
MAÇA İLGİ AZ
Turuncu-lacivertli ekibin sezonu açtığı karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 2 bin kişi yer aldı.