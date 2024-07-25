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Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk ettiği maçı tribünden takip etti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 21:40 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 22:44
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk ettiği karşılaşmayı izlemeye gitti.

Başbakan Erdoğan, Başakşehir'in maçını tribünden takip etti!

Başkan Erdoğan maçtaBaşkan Erdoğan maçta

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Başkan Erdoğan vatandaşları selamladıBaşkan Erdoğan vatandaşları selamladı

Başkan Erdoğan tribünlerden kendisine yönelik gösterilen sevgiye karşılık verdi ve taraftarları selamladı.

İlk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladıİlk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladı

Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.

Başkan Erdoğan, yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirdiBaşkan Erdoğan, yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi

Yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip ettiBaşkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk eden RAMS Başakşehir sezonun ilk resmi maçına çıktı.

RAMS Başakşehir-La Fiorita maçıRAMS Başakşehir-La Fiorita maçı

Teknik direktör Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'iyle sürdü.

RAMS Başakşehir-La Fiorita maçıRAMS Başakşehir-La Fiorita maçı

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo yedekler arasında yer aldı. Çağdaş Atan, orta sahada görev yapan Djalo'yu yedekler arasında tuttu.

RAMS Başakşehir-La Fiorita maçıRAMS Başakşehir-La Fiorita maçı

MAÇA İLGİ AZ
Turuncu-lacivertli ekibin sezonu açtığı karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 2 bin kişi yer aldı.

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