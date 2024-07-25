Geçen sezonu dördüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alan Başakşehir , 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino temsilcisini 6-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladı. Turuncu lacivertliler yıldız oyuncuları Berkay Özcan, Davidson, Joao Figueiredo, Olivier Kemen ve Krzysztof Piatek ile sonuca gitmeyi başardı. İşte Başakşehir - La Fiorita maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Başakşehir ilk resmi maçından 6-1'lik galibiyetle ayrıldı



Teknik direktör Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'ini sahaya sürdü. Atan'ın öğrencileri ilk andan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirmeyi başarırken goller de arka arkaya geldi ve çok önemli bir galibiyet elde edildi.