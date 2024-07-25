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Muhteşem başlangıç! Başakşehir La Fiorita'yı 6-1 ile sahadan sildi... İşte atılan goller

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmek isteyen Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında evinde ağırladığı La Fiorita'yı 6-1 yenerek turu büyük ölçüde garantiledi. Karşılaşmada goller Berkay Özcan, Davidson, Joao Figueiredo, Olivier Kemen ve Krzysztof Piatek'ten geldi. Figueiredo iki kez ağları havalandırdı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz turu büyük ölçüde garantiledi. İşte Başakşehir - La Fiorita maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 20:40 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 22:38
Muhteşem başlangıç! Başakşehir La Fiorita’yı 6-1 ile sahadan sildi... İşte atılan goller

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Geçen sezonu dördüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alan Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino temsilcisini 6-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladı. Turuncu lacivertliler yıldız oyuncuları Berkay Özcan, Davidson, Joao Figueiredo, Olivier Kemen ve Krzysztof Piatek ile sonuca gitmeyi başardı. İşte Başakşehir - La Fiorita maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Başakşehir La Fiorita karşısında turu büyük ölçüde garantilediBaşakşehir La Fiorita karşısında turu büyük ölçüde garantiledi

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI GOLLERİ

GOOOLLL! Berkay Özcan'ın golüyle La Fiorita karşısında öne geçtik!

GOOOLLL! Davidson'un golüyle farkı ikiye çıkarttık! Muhammed Şengezer'den harika asist!


GOOOLLL! La Fiorita'nın savunmadaki hatasını Figueiredo affetmedi! Temsilcimiz farkı açıyor!


GOOOLLL! Olivier Kemen! Goller yağmur gibi!


GOOOLLL! Figueiredo! İkinci yarıya da golle başladık farkı 5'e çıkarttık!

La Fiorita, Greco'yla golü buldu

GOOOLLL! Servis Serdar Gürler'den gol Piatek'ten!

Başakşehir ilk resmi maçından 6-1'lik galibiyetle ayrıldıBaşakşehir ilk resmi maçından 6-1'lik galibiyetle ayrıldı

Teknik direktör Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'ini sahaya sürdü. Atan'ın öğrencileri ilk andan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirmeyi başarırken goller de arka arkaya geldi ve çok önemli bir galibiyet elde edildi.

Başakşehir rakibini adeta sahadan sildiBaşakşehir rakibini adeta sahadan sildi

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu aşamasından katılan Başakşehir, 6-1'lik sonucun ardından 1 Ağustos'ta rakibi ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Temsilcimiz turu geçmesi halinde Iberia - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başkan Erdoğan tribündeki yerini aldıBaşkan Erdoğan tribündeki yerini aldı

BAŞKAN ERDOĞAN TRİBÜNDE

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.

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