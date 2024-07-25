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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yemen'de gerilimi düşürmeye yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Türkiye, Yemen ile bankacılık ve havacılık sektöründe anlaşma imzalamıştı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 20:25 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 22:03
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlık, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yemen'de gerilimi düşürmeye yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

BANKACILIK VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve havacılık sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma gereği Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

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