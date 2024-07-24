TBMM Genel Kurulu’nda DEM’li provokasyon! AK Parti milli iradeye hakarete geçit vermedi... Ali Bozan’ın karın ağrısı belli

Terörle organik bağı bulunan DEM Partililer, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti sıralarına sözlü saldırıda bulundu.
DEM'Lİ ALİ BOZAN'DAN AK PARTİ SIRALARINA HAKARET
DEM Parti Mersin vekili Ali Bozan haddi ve sınırı aşan bir üslupla AK Parti Milletvekillerine yönelik "hırsızsınız" suçlamasından bulundu.
Gelişme üzerine AK Parti ve DEM Partililer arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul'a ara verildi.
GENEL KURUL'DA NELER YAŞANDI?
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
Ağaoğlu'nun açıkamarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tansiyon bir hayli yükseldi. Tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Kürsüde DEM'li Ali Bozan vardı. AK Partililere yönelik sözlü saldırıda bulundu. "Hırsızsınız" diye bağırdı AK Parti sıralarına doğru. Şu anda benim söylemeyeceğim birtakım ifadeler kullandı kürsüden.
Zaten uzun saatler çalışıyor TBMM... Gerginlik oluyor zaman zaman. Çünkü uzun bir esai yapıyor milletvekilleri. Bu uzun mesainin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündemdeki yasaların geçmesinin engellemeye yönelik bir çabaları söz konusu. Bu nedenle uzun saatler çalışmak durumunda kalıyor Meclis Genel Kurulu.
ARAYA CHP'LİLER GİRDİ
Ali Bozan AK Parti sıralarına yönelik sözlü saldırıda bulununca AK Partililer Bozan'ın üzerine yürüdüler. Bu arada CHP'li vekiller araya girdiler. Ali Bozan'ı kürsüden uzaklaştırmaya çalıştılar.