TBMM Genel Kurulu’nda DEM’li provokasyon! AK Parti milli iradeye hakarete geçit vermedi... Ali Bozan’ın karın ağrısı belli







GENEL KURUL'DA NELER YAŞANDI?



A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.



Ağaoğlu'nun açıkamarından öne çıkanlar şu şekilde:



Tansiyon bir hayli yükseldi. Tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Kürsüde DEM'li Ali Bozan vardı. AK Partililere yönelik sözlü saldırıda bulundu. "Hırsızsınız" diye bağırdı AK Parti sıralarına doğru. Şu anda benim söylemeyeceğim birtakım ifadeler kullandı kürsüden.



Zaten uzun saatler çalışıyor TBMM... Gerginlik oluyor zaman zaman. Çünkü uzun bir esai yapıyor milletvekilleri. Bu uzun mesainin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündemdeki yasaların geçmesinin engellemeye yönelik bir çabaları söz konusu. Bu nedenle uzun saatler çalışmak durumunda kalıyor Meclis Genel Kurulu.