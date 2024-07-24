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TBMM Genel Kurulu'nda DEM'li provokasyon! AK Parti milli iradeye hakarete geçit vermedi... Ali Bozan'ın karın ağrısı belli

Terör örgütü PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti, TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı. DEM Parti Mersin vekili Ali Bozan, AK Parti sıralarına dönüp hakaretler savurdu. Bozan'ın kirli provokasyonu sonrası AK Parti ve DEM Partililer arasında tartışma çıktı. Genel Kurul'a ara verildi. Öte yandan Ali Bozan'ın terör halayı çeken PKK'lıların gözaltına alınması sonrası AK Parti ve milli iradeye hakaretler yağdırması "Karın ağrısı belli" dedirtti.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 19:15 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 19:38
TBMM Genel Kurulu’nda DEM’li provokasyon! AK Parti milli iradeye hakarete geçit vermedi... Ali Bozan’ın karın ağrısı belli

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Terörle organik bağı bulunan DEM Partililer, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti sıralarına sözlü saldırıda bulundu.

DEM'Lİ ALİ BOZAN'DAN AK PARTİ SIRALARINA HAKARET

DEM Parti Mersin vekili Ali Bozan haddi ve sınırı aşan bir üslupla AK Parti Milletvekillerine yönelik "hırsızsınız" suçlamasından bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda kavga!



Gelişme üzerine AK Parti ve DEM Partililer arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul'a ara verildi.




GENEL KURUL'DA NELER YAŞANDI?

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

Ağaoğlu'nun açıkamarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tansiyon bir hayli yükseldi. Tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Kürsüde DEM'li Ali Bozan vardı. AK Partililere yönelik sözlü saldırıda bulundu. "Hırsızsınız" diye bağırdı AK Parti sıralarına doğru. Şu anda benim söylemeyeceğim birtakım ifadeler kullandı kürsüden.

Zaten uzun saatler çalışıyor TBMM... Gerginlik oluyor zaman zaman. Çünkü uzun bir esai yapıyor milletvekilleri. Bu uzun mesainin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündemdeki yasaların geçmesinin engellemeye yönelik bir çabaları söz konusu. Bu nedenle uzun saatler çalışmak durumunda kalıyor Meclis Genel Kurulu.



ARAYA CHP'LİLER GİRDİ

Ali Bozan AK Parti sıralarına yönelik sözlü saldırıda bulununca AK Partililer Bozan'ın üzerine yürüdüler. Bu arada CHP'li vekiller araya girdiler. Ali Bozan'ı kürsüden uzaklaştırmaya çalıştılar.

DEM Mersin vekili Ali BozanDEM Mersin vekili Ali Bozan


BOZAN'IN KARIN AĞRISI BELLİ

Aynı Ali Bozan, Mersin'de terör halayı çeken gözaltındaki PKK'lılara arka çıkmış, "Suç olan gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını dinletmektir. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir" demişti.

Bu sözlerden satler sonra Meclis'te AK Parti ve milli iradeye hakaret eden Bozan'la ilgili "Karın ağrısı belli" yorumları yapıldı.

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