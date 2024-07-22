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Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma! Tarih belli oldu: İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, temmuz ayının sonunda Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametine çalışmalara başlanacağını, trafiğin 50 gün kapalı kalacağını öngördüklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 15:58 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 15:58
Bolu Dağı Tüneli’nde 50 günlük çalışma! Tarih belli oldu: İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametine çalışmalara başlanacağını, trafiğin 50 gün kapalı kalacağı bildirildi.



TEMMUZ AYI SONUNDA BAŞLAYACAK
Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde çalışmalara Temmuz ayının sonunda başlanacağını açıkladı.



50 GÜN KAPALI KALACAK
Heyelan riski sebebiyle geçtiğimiz yıl tünel tüpünün Ankara istikametinde kalan kısmı 90 metre uzatılmıştı. Bölge Müdürü Bayındır, İstanbul istikametinin temmuz ayının sonunda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı. TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapalı kalacağının öngörüsünde olduklarını ifade eden Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını dile getirdi.


Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.



Yeniçağa ile Bolu arasında TEM Otoyolu'nda yapılan yol yapım çalışmalarının ardından tünel için çalışmaların başlayacağını aktaran Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, "Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz" dedi.


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