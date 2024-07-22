Grevler, protestolar, torpilli atamalar... CHP’nin İzmir’deki 4 aylık karnesi skandallarla dolu

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) yönetimindeki İzmir'de hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyelerinde patlak veren skandalların sonu gelmiyor. Kentteki en büyük sorunlardan biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanıyor. Seçimlerden önce belediye personeline "daha iyi sözleşme" vaadini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , seçimden sonra çark etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından protesto





Tüm Bel-Sen ile yapılan görüşmeler çıkmaza girerken, bu süreçte Tugay, yoğun protestoların hedefi oldu.



Verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle iş bırakma eylemi yapan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığı'na da yürüdü. İzmir'deki 'Cemil Tugay krizleri' bununla da sınırlı kalmadı.



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba



AĞBABA'NIN YEĞENİNİN İŞE ALINMASI İNFİALE NEDEN OLDU



SABAH'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeninin Büyükşehir'de işe alınması infiale neden oldu.



Son olarak Tugay'ın koruması Haydar İnanır'ın intihar haberi gündeme bomba gibi düştü. İnanır'ın 'aile içi sorunlar' sebebiyle hayatına son verdiği belirtilse de aslında Tugay'ın kendisine söz verdiği ancak bir türlü yerine getirmediği terfi yüzünden strese girerek intihar ettiği öne sürüldü.