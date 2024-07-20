‘Özel kalem olamayınca intihar etti’ iddiası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni karıştırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, korumalığını yapan ve İzmir Büyükşehir'de (istisnai) olarak özel kalem olan Haydar İnanır intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Koruma olarak çalışan Haydar İnanır için 'istisnai memur' olarak Özel kalem olarak çalşacağı kendisine söylendiği ve yazının 19 Nisan'da Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği iddia edildi. Süreç ile ilgili cevap alamamasının İnanır'ı psikolojik olarak etkilediği ve ölüme götürdüğü yakınları tarafından iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN