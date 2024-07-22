Tefecilerin tepesine çöküldü! Elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan 'ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. "ÇETELER GİBİ TEFECİLERE DE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve Yüce Türk adaletini bulacaklar" açıklamasında bulundu.







İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:



Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız.

🚩İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma ve Tehdit" suçlarına yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

📍Şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri,

📍Borçlara karşılık, teminat olarak farklı tutarlarda bir çok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları,

📍Borç alan şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:



📌6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca,



📌2 adet pompalı tüfek ile



📌Çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.