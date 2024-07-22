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AK Parti kaynakları: Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerİ sürüyor. Düzenlemeye ilişkin ise yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yasa tasarısından “ötanazi” kelimesi çıkarılacak.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 17:46 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 18:39
AK Parti kaynakları: Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden ’Ötanazi’ kelimesi çıkarılacak

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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

Ötanazi yasadan çıkıyor!



Meclis'e gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi.

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GÖRÜŞMELERE GERGİNLİK ARASI

Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.



ÖTANAZİ KELİMESİ ÇIKARILIYOR

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.


9'UNCU MADDENİN 3'ÜNCÜ FIKRASI NE DİYOR?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında şu ifadeler yer alıyor:

"(3) Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,

b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

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