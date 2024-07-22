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Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin'den tepki

Başıboş köpekler sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken mama lobisinin medyadaki temsilcileri de ayaklanma çağrısı yaparak sokakları terörize etmenin peşine düştü. Fondaş NOW TV'nin haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı. Skandal çağrıya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise çok sert tepki göstererek,"Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" dedi. Öte yandan Niğde'de 2 köpek, işinden çıkıp evine giden Meryem Birol isimli bir kadına saldırdı. Birol, "İlla ölmemiz mi gerekiyor, hiç mi dışarı çıkmayayım? Tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Bu korkuyu nasıl atacağımı bilmiyorum. Sabaha kadar hiç uyumadım." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 17:30 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 20:04
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki

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Başıboş köpekler sokaklarda dehşet saçıyor.

GÖRÜŞMELERİ SABOTE ETMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR
Muhalefet milletvekilleri ve mama lobisinin medyadaki temsilcileri sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nun görüşmelerini sabote etmek için her yolu deniyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit KirişciAK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci

KİRİŞCİ'DEN MUHALEFETE SERT TEPKİ: YALAN SÖYLEYEN SİZİN GİBİLERDİR
Bugün devam eden görüşmelerde Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, tartışmalar arasında kanun teklifinin 4'üncü maddesini okuttu. Muhalefet milletvekilleri masalara vurarak protestoda bulundu.

Tartışmaların sürmesi üzerine Vahit Kirişci, toplantının televizyonda yayınlanmayacağını ifade etti. Bir vekilin, 'Yalan söylüyorsunuz' demesi üzerine Kirişci, "Ben yalan söylemem, yalan söyleyen sizin gibilerdir. Siz yalan söylüyorsunuz, ben söylemiyorum" dedi. Krişci, tartışmaların sürmesi üzerine toplantıya 5 dakika ara verdi. Öte yandan toplantıya alınmayan hayvanseverler de dışarıda 'Direne direne kazanacağız', 'Yasayı geri çek' sloganları atarak tepki gösterdi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.

MAMA LOBİSİNİN MEDYA AYAĞINDAN AYAKLANMA ÇAĞRISI
CHP ve DEM milletvekilleri görüşmeleri çeşitli bahanelerle sabote ederken medyadaki fondaşları da ayaklanma çağrısı yaparak sokakları terörize etme tehdidinde bulunuyor.

Gülbin TosunGülbin Tosun

SOSYAL MEDYADAN SKANDAL PAYLAŞIM
Son olarak fondaş NOW TV'nin haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı.

Paylaşımına Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın. Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize." ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nı ve eşini hedef aldı.



RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEVLET YETKİLİLERİNİ TEHDİT ETMESİ HADDİ DEĞİLDİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.



NİĞDE'DE BİR KADIN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
Yaşananların ardından köpek saldırıları da durmadan devam ediyor. Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı.

Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Koluna, bacağına ve dudağına dikiş atılan kadın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, işten çıktıktan sonra bir iş yerine ait 2 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Birol, "Ayağımdan terliğimi çıkarttım, attım ama hiç kaçmadılar. Elimdeki süt bidonunu sallayınca köpekler dudağımı bıraktı, bacağımdan tuttu. Biri bacağımdan diğeri kolumdan ısırdı." dedi.

Köpeklerden kurtulmaya çalıştığı sırada çevredekilerin kendisini kurtardığını aktaran Birol, şunları kaydetti:

"İlla ölmemiz mi gerekiyor, hiç mi dışarı çıkmayayım? Tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Bu korkuyu nasıl atacağımı bilmiyorum. Sabaha kadar hiç uyumadım. Gözümü kapattığımda 2 köpeğin üstüme geldiğini hatırlayıp açtım. Saldıran köpekler sahipli, aşıları varmış. Köpekler bağlı değildi, şikayetçi oldum. Tedavim hastanede 3 gün daha sürecek."

KÖPEKLERİN SAHİBİ YAKALANDI
Valilikten yapılan açıklamada, köpeklerin sahibi H.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan H.K'ye, idari yaptırım uygulanacağı ifade edilen açıklamada, 2 köpeğin, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinada tutulacağı aktarıldı.

Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'te

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Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki
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