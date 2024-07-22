Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki

Gülbin Tosun SOSYAL MEDYADAN SKANDAL PAYLAŞIM

Son olarak fondaş NOW TV'nin haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı.

Paylaşımına Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın. Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize." ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nı ve eşini hedef aldı.





RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEVLET YETKİLİLERİNİ TEHDİT ETMESİ HADDİ DEĞİLDİR Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.





NİĞDE'DE BİR KADIN KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Yaşananların ardından köpek saldırıları da durmadan devam ediyor. Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı.