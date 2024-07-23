Frank Hoogerbeets ’Tetikte olun’ diyerek uyardı! Çanakkale depremi sonrası Kuzeybatı alarmı! Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti...

Çanakkale'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. 22 Temmuz tarihinde meydana gelen bu son deprem, deprem haberlerine bir yenisini daha ekledi. AFAD, son depremler listesini anlık olarak güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Bu listede, depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi detaylı bilgiler yer alıyor.
Deprem sonrası gelen soruya Hoogerbeets'in cevabı
ÇANAKKALE DEPREMİ DETAYLARI
Son olarak Ezine'de şiddeti 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10.2 km olduğu bildirildi. Bu deprem, Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar tedirginlik yaşarken, uzmanlar ve yetkililer de durum değerlendirmesi yapıyor.
ÇEVİRİ: Türkiye'nin kuzeybatı kesiminde yapı stresinin işaretleri.
FRANK HOOGERBEETS'İN UYARISI
Deprem tahminleriyle bilinen Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini de önceden tahmin ederek sosyal medya hesabında paylaşmıştı.