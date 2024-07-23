Frank Hoogerbeets ’Tetikte olun’ diyerek uyardı! Çanakkale depremi sonrası Kuzeybatı alarmı! Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti...

Çanakkale'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. 22 Temmuz tarihinde meydana gelen bu son deprem, deprem haberlerine bir yenisini daha ekledi. AFAD, son depremler listesini anlık olarak güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Bu listede, depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi detaylı bilgiler yer alıyor.