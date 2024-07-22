16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu: 4 gündür devam eden operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı





İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.



FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."