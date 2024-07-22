16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu: 4 gündür devam eden operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 4 günde 16 ilde düzenlenen Kıskaç-23 operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-23" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında son 4 günde 73 kişi yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.