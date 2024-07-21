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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 19:44 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 20:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da çıkan yangınlar dolayısıyla Bulgar halkı için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak

Başkan Erdoğan, ülkesinin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.



Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.



BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.



BULGARİSTAN'DAKİ YANGIN

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.



4 İLDEN YARDIM EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vererek Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etmişti.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın bölgesine Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulunmuştu.



Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radevden Başkan Erdoğana özel teşekkür: Cesur Türklere şükranlarımı sunuyorum!Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radevden Başkan Erdoğana özel teşekkür: Cesur Türklere şükranlarımı sunuyorum!
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