Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak

BULGARİSTAN'DAKİ YANGIN
Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı.
Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.
4 İLDEN YARDIM EKİBİ GÖNDERİLDİ
Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vererek Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etmişti.
Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın bölgesine Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulunmuştu.
Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.