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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: Cesur Türklere şükranlarımı sunuyorum!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin Türkiye'ye 6 kilometre uzaklığındaki Svilengrad bölgesinde günlerce süren yangına Türk ekiplerinin yardımlarından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Radev "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 18:07 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 18:30
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’den Başkan Erdoğan’a özel teşekkür: Cesur Türklere şükranlarımı sunuyorum!

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bulgaristan Türkiye sınır hattında çıkan yangına Türkiye'den havadan ve karadan olmak üzere 4 ilden yardım ekibi gönderilmişti.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

BULGARİSTAN'DAKİ YANGIN

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etti. Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulundu.Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etti. Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulundu.

4 İLDEN YARDIM EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vererek Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etmişti.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın bölgesine Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulunmuştu.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.

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