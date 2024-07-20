Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’den Başkan Erdoğan’a özel teşekkür: Cesur Türklere şükranlarımı sunuyorum!

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etti. Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulundu.

4 İLDEN YARDIM EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vererek Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale etmişti.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın bölgesine Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahalede bulunmuştu.