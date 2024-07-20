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THY açıkladı: "Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür"

Son dakika haberi! Dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 14:15 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 14:15
THY açıkladı: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

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Başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamadı.

TÜM OPERASYONLARIMIZ NORMAL SEYRİNE DÖNMÜŞTÜR
Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için dün yapılması planlanan 84 seferini iptal etmişti. Konuyla ilgili olarak bugün havayolu şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

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