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Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmak üzere bulunduğu KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 13:20 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 13:20
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmak üzere bulunduğu KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC'DEKİ 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI TÜRKİYE'DEN GENİŞ KATILIMLA KUTLANDI
Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye'den geniş bir heyet katıldı. Törenler kapsamında ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Erdoğan ve Tatar, aynı araçla Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki tören alanına geldi. Başkan Erdoğan, tören alanında yerini alırken, protokolü ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra tören birliklerini denetledi, vatandaşların bayramlarını kutladı.

Türk askerinin Kıbrıs'a ilk çıkarma yaptığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayraklar, Cumhurbaşkanı Tatar'a teslim edildi.

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara hitap etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günün anısına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a üzerinde KKTC ve Türk bayraklarının yer aldığı tabloyu hediye etti.

Mehter takımının konser verdiği törende, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, tüfekli grup gösterisi sırasında Cumhurbaşkanlığı forsu ve tarihte yer alan Türk devletlerini simgeledi.

Tören esnasında Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Bayraktar İHA ve helikopterler tören alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Tören alanı üzerinden uçan Türk Yıldızları Akrobasi Timi katılımcıları selamladı.

Tören askerler, gaziler ve mücahitler ile son dönemde üretilen savunma sanayi araçlarının geçişiyle sona erdi.

TÜRKİYE'DEN GENİŞ KATILIM
Başkan Erdoğan, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen'in de aralarında yer aldığı Türkiye'den yüzerek Ada'ya gelen yüzücülerle fotoğraf çektirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerle fotoğraf çektiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca açılan Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Dönümü Savunma Sanayii Sergisini ziyaret etti.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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