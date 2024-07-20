Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmak üzere bulunduğu KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC'DEKİ 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI TÜRKİYE'DEN GENİŞ KATILIMLA KUTLANDI

Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine Türkiye'den geniş bir heyet katıldı. Törenler kapsamında ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Erdoğan ve Tatar, aynı araçla Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki tören alanına geldi. Başkan Erdoğan, tören alanında yerini alırken, protokolü ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra tören birliklerini denetledi, vatandaşların bayramlarını kutladı.