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İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında flaş gelişme: 3 kişi serbest bırakıldı

İzmir'de, sağanak yağış sırasında su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce 14 kişi tutuklanmıştı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 14:25 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 14:25
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında flaş gelişme: 3 kişi serbest bırakıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında sağanak başladı. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

Ocak 2024'te de dumanlar çıkmış!

9 OCAK'TAKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI
Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte kurumlara ilettiği öğrenildi. İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak öldüğü yerde yapılan inceleme sonrasında belediye ve elektrik firması geldi, çözüm için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altında kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Destek belediye hizmetlerinin kabloları kapatmasından sonra bölgede tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce bölgedeki esnafın yetkili kurumuna daha fazla rapor verdiği bildirilirken, "Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı yerde bakım gerçekleştirildiği ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik enerjisinin üretim teknolojisine aykırı olarak zeminden 23 santim yerde döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Elektrik kaçağına bağlı olumsuzluklar yaşanıyor, bölge esnafının yetkili kurumuna bildirimde bulunduğuna ilişkin ifadeleri de kayıt altına alındı" denildi.

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklama ise yetkili kurumlar tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin tamamlandığı belirtilerek, "Olayın içinden geçen bölgede son 6 bölgeye kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı tespit edilmedi. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süre iletilen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgedeki farklı bir şebeke elemanına arıza kaydı yaptırılmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HER İKİ KURUMUN DA İHMALİ VAR
Öte yandan bilirkişinin hazırladığı ön raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalına sıkıştığı ve zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Raporda, besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, sıcaklığın olduğu yerde bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın ulaşılabilirliğiyle aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi. Raporda, ilgili düzenlemeye göre bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kablo derinliğinin 15 santimetreye ayrılmış konumunda, bu kadar küçük gömülüme derinliğe neden olan faktör; rögar kapağı bitişiğinden beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru genişlemesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümünün iptal edilmiş olması. İZSU uygulamalarından olan bu kırılması asli nedenlerinden biri olduğu inancındayız. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığında derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olması asli nedenlerden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamalarının sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."



14 KİŞİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S.'nin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7'si hakkında ev hapsi, 6'sı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Belge, beyan ve delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerden de 3'ü de dün yakalandı. Diğer 2 şüpheliden 1'inin yurt dışında olduğu, ötekisinin ise kanser tedavisi gördüğü belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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