HAVA YOLU TRAFİĞİNİ DE VURDU

Kriz hava yolu trafiğini de vurdu. Birçok şirketin uçuşları aksadı bilet sistemlerinde problem yaşandı. SİBER SALDIRI MI?

Yaşanan kesintinin siber saldırıdan kaynaklanmadığı öğrenildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaşanan sorun ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirtti. Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu YERLİ YAZILIMIN ÖNEMİ

Uraloğlu daha sonra katıldığı A Haber ekranlarından da "Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, "Küresel düzeyde ulaşım, banka ve hastanelerde sorun yaşanıyor. Siber saldırı söz konusu değil. Sorun güvenlik yazılımından kaynaklı. Siber olaylara müdahale merkezi tespitleri yaptı. Bazı işlemler manuel olarak yapılabiliyor. En kısa sürede sorun çözülecek. Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı." dedi.

KRİZİN MERKEZİNDEN AÇIKLAMALAR

CrowdStrike CEO'su George Kurtz'tan açıklama geldi, Kurtz, "Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." dedi. CrowdStrike CEO'su George Kurtz

Kurtz açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "CrowdStrike, Windows hostları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux hostları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz, sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumdadır." Microsoft'tan konuya ilişkin yapılan son bilgilendirmede, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor" ifadelerine yer verildi. ÖZÜR DİLEDİLER

Batı basınının "Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük kriz" olarak tanımladığı bu kaostan tamamen ne kadar süreceği merak konusu oldu. CrowdStrike son olarak krizin gecesinde açıklama yaparak sistemlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.