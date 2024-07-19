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Microsoft ve CrowdStrike krizinin İstanbul'a etkisi! ATM'ye gelen boş döndü

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu dünyayı kaosa sürükledi. Hava yollarından bankacılık işlemlerine kadar birçok sektör krizden etkilendi. Küresel yazılım sorunundan İstanbul'daki bazı bankalar etkilenirken, araç muayene istasyonlarında da işlem yapılamadı.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 14:45 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:47
Microsoft ve CrowdStrike krizinin İstanbul’a etkisi! ATM’ye gelen boş döndü

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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunundan İstanbul'daki bazı bankalar etkilenirken, araç muayene istasyonlarında da işlem yapılamadı.

ATM'ye gelen geri döndü

Bilişim sistemlerindeki teknik aksaklıktan İstanbul'da da birçok kurum ve vatandaş olumsuz etkilendi.

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ATM'YE GELEN GERİ DÖNDÜ
Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki özel bir bankaya ait ATM'de vatandaşlar işlem yapamadı. ATM'nin ekranında çıkan uyarı yazısıyla vatandaşlar, bankanın başka ATM ve şubelerine yönlendirildi.

Kriz ATM'lere yansıdıKriz ATM'lere yansıdı

İşlem yapamayan Mustafa Keyif, küresel yazılım sorunundan haberi olmadığını belirterek, işlem için geldiği üçüncü ATM'de de bir şey yapamadığını, başka bir ATM'ye yönlendirildiğini anlattı.

Bazı özel bankalar ise müşterilerini bilgilendirmek için cep telefonu üzerinden SMS ile "ATM'de teknik bir sorun nedeniyle şu an hizmet verememekteyiz." bilgilendirmesi yaptı.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA İŞLEM YAPILAMIYOR
Küresel yazılım sorunundan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları da etkilendi. Kentteki istasyonlara muayeneye gelen araç sahipleri, arıza nedeniyle işlemlerini yaptıramadı. Randevuyla istasyona gelen araç sahipleri, geri gönderildi.

Esenyurt'taki istasyonda işlem yaptırmaya çalışan bir araç sahibi, muayene için son günü olduğunu ancak işlem yapamadığını söyledi.

Görevlilerin kendisine sistemle alakalı sıkıntı olduğunu söylediğini aktaran başka bir araç sahibi Berk Deniz de "Muayenem geçti. Sistemsel bir arıza varmış. İçeri geçip konuşacağım." dedi.

TÜVTÜRK'ün, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

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