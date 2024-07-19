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Hem Suriye'de hem Irak'ta... Mehmetçik 15 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde 5 Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:34 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:55
Hem Suriye’de hem Irak’ta... Mehmetçik 15 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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