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Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 17:28 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:28
Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

TRAFİK LAMBASINA ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Kızılay-Ovacık seferini yapan 06 DD 3240 plakalı EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.

Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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