Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
TRAFİK LAMBASINA ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Kızılay-Ovacık seferini yapan 06 DD 3240 plakalı EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.
Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.