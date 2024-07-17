Thodex davasında 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Faruk Fatih Özer’in ablasından maaş savunması

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, yeni iddianame kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer, Cem Uzunoğlu ve Zuhal Özer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

ÖZER ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRAR ETTİ

Duruşmada başka dosyadan tutuklu olan Serap Özer ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunması alınan sanık Faruk Fatih Özer, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Güven Özer de suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Şirketin kurumsal yapısına bakıldığında bu şirketle hiçbir alakam olmadığı görülecektir. Bu şirketle alakalı imza yetkim de yoktur. 22 yıldır ticari hayatımda saygın ve itibarlı bir iş insanıydım. Maalesef üzerime atfedilen suçtan dolayı 4 yıldır tutukluyum." dedi.