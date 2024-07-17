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Thodex davasında 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Faruk Fatih Özer'in ablasından maaş savunması

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, yeni iddianame kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı. İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Özer, önceki savunmalarını tekrar etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:25 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 16:25
Thodex davasında 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Faruk Fatih Özer’in ablasından maaş savunması

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, yeni iddianame kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer, Cem Uzunoğlu ve Zuhal Özer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

ÖZER ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRAR ETTİ
Duruşmada başka dosyadan tutuklu olan Serap Özer ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunması alınan sanık Faruk Fatih Özer, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Güven Özer de suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Şirketin kurumsal yapısına bakıldığında bu şirketle hiçbir alakam olmadığı görülecektir. Bu şirketle alakalı imza yetkim de yoktur. 22 yıldır ticari hayatımda saygın ve itibarlı bir iş insanıydım. Maalesef üzerime atfedilen suçtan dolayı 4 yıldır tutukluyum." dedi.

Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısında (2022)Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısında (2022)

Sanık Serap Özer ise 2018'de iş aradığı sırada, kardeşinin eleman ihtiyacı olan şirketinde ön muhasebede işe başladığını ve kardeşinin şirketinde çalışmasının kendisine en ufak bir ayrıcalık sağlamadığını dile getirdi.

MAAŞIM DIŞINDA MENFAATİM YOK
Maaşı dışında hiçbir menfaat elde etmediğini ileri süren Özer, "Biz suç işlemek anacıyla bir araya gelmedik, örgüt kurmadık, örgüt yönetmedik. Ben çalıştığım yaklaşık 3 yıl boyunca Faruk Fatih Özer'in yasa dışı en ufak bir eylemine, talimatına şahit olmadım. Herhangi bir örgüt yapısı görmedim." diye konuştu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

2 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

FATİH ÖZER'İN 11 BİN 462 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen ikinci iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilmişti.Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

20 NİSAN 2023'TE TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilmişti.Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

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