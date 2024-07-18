MSB’den z raporu: Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi! Suriye ile görüşmelerde son durum ne?

Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.



Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.



Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."