MSB’den z raporu: Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi! Suriye ile görüşmelerde son durum ne?

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 9-11 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in, zirve kapsamında, NATO Müttefik Uzaydan Daimi Gözetleme (APSS) Girişimi'ne katılıma ilişkin mutabakat muhtırası ile Müttefik Bulut ve Uç Hizmetler (ACE) için Çokuluslu İşbirliği Projesi'ne iştirake yönelik niyet mektubunu imzaladığını bildirdi.
NATO'YA TEŞEKKÜR
Aktürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası NATO tarafından Türkiye'ye gönderilen ve hizmet sürelerini tamamlayan çadır kentlerin ve sağlık destek ünitelerinin söküm işlemlerinin, NATO tarafından, bakanlık ile koordineli olarak 30 Temmuz'a kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, "NATO makamlarına, sağlanan destek ile gösterdikleri dayanışma ve iş birliği için bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.
İsrail'in, Han Yunus kentinde "güvenli bölge" olarak belirlediği El Mevasi'de yaşayan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesini lanetlediklerini belirten Aktürk, şöyle devam etti:
"İsrail, adeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekün katletmeye ve soykırım uygulamaya devam etmektedir. Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine verdiği zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtıdır. İsrail'in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında, uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir."
İsrail ablukası altındaki Filistin'den bir kare.
EĞİTİM VE TATBİKATLAR
Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'in komutası, 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 7'nci kez deruhte edilecektir. Söz konusu görev, ülkemizin sadece çevre denizlerimizde değil, diğer coğrafyalarda da deniz güvenliğine katkı sağlayan önemli bir güç olduğunu ortaya koymaktadır."
Aktürk, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet "Tuzla" sınıfı karakol gemisi için 22 Temmuz'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni icra edileceğini ifade etti.
Ayrıca, 19-21 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de icra edilecek "Royal International Air Tattoo Hava Gösterilerinin 50'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamındaki faaliyetlere de değinen Aktürk, "SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ve 2 adet F-4 uçağımız ile statik gösteri yapılması planlanmaktadır." dedi.
DOĞAL AFETLE MÜCADELE
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv güç kapsamında, bugüne kadar 12 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile 723 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. Ayrıca, Aydın Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine 2 helikopter ile 32 sorti yapılarak destek verilmiştir." diye konuştu.
Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
"IRAKLI MAKAMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"
Irak ile kurulması planlanan ortak harekat merkezine yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. ortak harekat merkezinin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir." yanıtını verdi.
F-16 AÇIKLAMASI
ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara yanıt veren kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.
F-16
SURİYE İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM NE?
Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."
BAKANLARIN NİJER ZİYARETİ
Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin, "Görüşmelerde, Nijer ile işbirliğimizin ilerletilmesi imkanları ele alınmış ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız da muhatapları ile savunma ve askeri eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımları görüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.