MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket

Terörle mücadele etkin ve kararlı bir şekilde yürütülüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde saha temizliği kesintisiz bir şekilde sürerken Milli İstihbarat Teşkilatı nokta atışı bir operasyona imza attı.



SÖZDE İSTİHBARAT HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ



Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti.

MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi.