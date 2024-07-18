SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık'ın 'gazeteci' maskeli muhbiri paket

PKK’nın sözde istihbarat hücresi MİT'in başarılı operasyonu sonucu çökertildi. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş kıskıvrak yakalandı. Topaloğlu'nun örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Topaloğlu'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:50
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörle mücadele etkin ve kararlı bir şekilde yürütülüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde saha temizliği kesintisiz bir şekilde sürerken Milli İstihbarat Teşkilatı nokta atışı bir operasyona imza attı.

SÖZDE İSTİHBARAT HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti.

MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi.

PKK'lı 'Halil Kod' Sadık TopaloğluPKK'lı 'Halil Kod' Sadık Topaloğlu

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı.

MİT, ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı.

PKK elebaşı Cemil BayıkPKK elebaşı Cemil Bayık

Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sadık Topaloğlu'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

PKK'lı Mehmet SavaşPKK'lı Mehmet Savaş

Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

PKK'lı Sadık TopaloğluPKK'lı Sadık Topaloğlu

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKKda Türkiye-Suriye korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladıPKKda Türkiye-Suriye korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
Irak ve Suriyenin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi: Hiçbir yer onlar için güvenli değil!Irak ve Suriyenin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi: Hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi: "Hiçbir yer onlar için güvenli değil!"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket
Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Arda Turan’ın annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
SON DAKİKA