MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket

Terörle mücadele etkin ve kararlı bir şekilde yürütülüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde saha temizliği kesintisiz bir şekilde sürerken Milli İstihbarat Teşkilatı nokta atışı bir operasyona imza attı.
SÖZDE İSTİHBARAT HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti.
MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi.
PKK'lı 'Halil Kod' Sadık Topaloğlu
MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı.
MİT, ADIM ADIM TAKİP ETTİ
MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı.
PKK elebaşı Cemil Bayık
Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.
Sadık Topaloğlu'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.