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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi: "Hiçbir yer onlar için güvenli değil!"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" denildi.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 13:55 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 14:06
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi: Hiçbir yer onlar için güvenli değil!

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17 terörist etkisiz hale getirildi

TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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