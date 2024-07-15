Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi: "Hiçbir yer onlar için güvenli değil!"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.