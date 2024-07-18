PKK’da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de hareket alanını daralttı.
PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR
MSB'den "Kilit kapanıyor" paylaşımları gelirken örgüt içindeki çözülme de hızlandı.
3 TERÖRİST TESLİM OLDU
Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
PKK'lı teröristler teslim oldu (Arşiv)
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
KİLİT KAPANIYOR!
MSB bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları veriyor.
Verilen mesajların Pençe-Kilit Harekatı ile Irak-Türkiye sınır hattı boyunca oluşturulacak olan güvenli koridora gönderme olduğu biliniyor.