PKK’da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB AÇIKLAMIŞTI: KAÇAMAYACAKLAR

Bakanlık kaynakları geçtiğimiz hafta Pençe kilit'te "kilit kapanıyor" mu? sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."