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PKK'da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar örgütteki çözülmeyi de hızlandırdı. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da teslim oldu.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 19:15 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 19:41
PKK’da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu

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Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de hareket alanını daralttı.

PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR
MSB'den "Kilit kapanıyor" paylaşımları gelirken örgüt içindeki çözülme de hızlandı.

3 TERÖRİST TESLİM OLDU
Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

PKK'lı teröristler teslim oldu (Arşiv)PKK'lı teröristler teslim oldu (Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

KİLİT KAPANIYOR!
MSB bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları veriyor.

Verilen mesajların Pençe-Kilit Harekatı ile Irak-Türkiye sınır hattı boyunca oluşturulacak olan güvenli koridora gönderme olduğu biliniyor.

MSB AÇIKLAMIŞTI: KAÇAMAYACAKLAR
Bakanlık kaynakları geçtiğimiz hafta Pençe kilit'te "kilit kapanıyor" mu? sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."

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