KKTC’nin Ankara Büyükelçisi: Türkiye olmasaydı Kıbrıs Gazze olurdu! Harekat herkese barış getirdi

GKRY'NİN POLİKASI DOĞRU DEĞİL

GKRY'nin Güney Kıbrıs'ı bir üs olarak kullandırma girişimlerini görüyoruz. Bu ayrıca çok tehlikeli. Hizbullah'ın yaptığı açıklama bu gelişmelerin tam arkasından geldi. O adada biz de yaşıyoruz, güvenliğimizi tehlikeye atma hakkı yok. GKRY'nin bu politikasını doğru bulmuyoruz. GKRY'nin silahlanmaya yönelik adımları bizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni eşdeğer ve eşzamanlı adımlara zorluyor.

Başkan Erdoğan ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu.



MEZALİME UĞRAYACAKTIK

20 Temmuz olmasaydı adada Kıbrıslı Türk kalmayacaktı. Gazze'dekiyle benzer mezalime uğrayacaktı. Bizi en sonunda adayı terk etmeye zorlayacaklardı. İsrail Gazze'de toprağı insansızlaştırıyor, Batı Şeria'da insanları topraksızlaştırıyor.



GKRY'nin Fransa'dan saldırı helikopterleri aldığını görüyoruz. Tehlikeli bir oyun oynuyorlar. ABD'de GKRY'ye yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını da tamamen ortadan kaldırdı. GKRY, ABD'den silah satın almak için planlar geliştirdiklerini söylüyorlar. Bu tehlikeli, çünkü sadece adayı değil bölgeyi silahlanma yarışına sürüklüyor.



ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI DÖNÜM NOKTASI

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek yeni bir politika geliştirdi. Bu Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasına dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki Birleşmiş Milletler Genel Kurul hitabında KKTC'nin tanınması çağrısı yaptı. Bu, Kıbrıs konusunda önemli bir dönüm noktası.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş



TBMM'DEN DÜNYAYA 'TANIMA' ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü" başlıklı tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkerede şu ifadelere yer verildi: "Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez.



Uluslararası toplumu, Ada'daki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona bir an önce son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz."





SOYKIRIM GİRİŞİMİYDİ

Kıbrıs Barış Harekâtı'na giden süreç, 1950'lerde Rumların Türkleri hedef alan saldırılarıyla başladı. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanı sonrası 1963'te Türkler aleyhindeki Anayasa değişiklikleri talebi, tansiyonu yükseltti.



1963'te gerçekleştirilen Kanlı Noel, Geçitkale ve Alaminyo Köy'de çok sayıda Türk katledilirken, 1974 yılında Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında ise 126 Türk hayatını kaybetti.





HAREKÂT, SADECE TÜRKLERE DEĞİL RUMLARA DA BARIŞ GETİRDİ

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın sadece Kıbrıs Türkü'ne barış, huzur ve güven getirmekle kalmayarak, Rum tarafına da barış getirdiğini ve Yunanistan'da askeri cuntanın devrilerek yerine sivil idarenin gelmesini sağladığını bildirdi.



Bakan Ertuğruloğlu, 50 yıl önce Türk askerinin yaptığı çıkarmanın Kıbrıs'ı Helen adası yapma hayallerini imkânsızlaştırmanın yanı sıra bölgesel dinamikleri de kökünden değiştirdiğini vurguladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN