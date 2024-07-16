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Son dakika: Teröre kaynağında darbe! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı EX... İşte o anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Pençe'yi vurdu 'Kilit'i kapatıyor... Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 11:18 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:29
Son dakika: Teröre kaynağında darbe! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı EX... İşte o anlar

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Türkiye, güney sınırlarında bir 'Teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyini kapsayan alanda 'terör temizliği' hız kesmeden sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarını sürdürüyor.




Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Başkan Erdoğandan Kurmay Subay Mezuniyet Töreninde önemli açıklamalar: Çok yakında kilidi kapatıyoruzBaşkan Erdoğandan Kurmay Subay Mezuniyet Töreninde önemli açıklamalar: Çok yakında kilidi kapatıyoruz


'PENÇE'Yİ VURDUK KİLİDİ KAPATIYORUZ


Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı'nın son günlerde yaptığı "Kilit kapanıyor" şeklindeki paylaşımlar dikkat çekiyor.

"Burnumuzun dibinde teröristan kurdurmayız" deyip 'harekat' sinyali veren Başkan Erdoğan da Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde "Kuzey Irak'taki Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güvenlik kuşağının eksik halkalarını tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

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