Son dakika: Teröre kaynağında darbe! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı EX... İşte o anlar

Türkiye, güney sınırlarında bir 'Teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyini kapsayan alanda 'terör temizliği' hız kesmeden sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarını sürdürüyor.





Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist… pic.twitter.com/3Oafwcymub — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2024

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.