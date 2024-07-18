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Kur'an-ı Kerim’e saygısızlık yapan hadsiz tutuklandı: "Halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler hesap verecek"

Son dakika haberi! TikTok'ta İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan bir hadsiz Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda Adana'da yakalandı. M.Ç isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:13 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 19:10
Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan hadsiz tutuklandı: Halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler hesap verecek

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Sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi tutuklandı.

TikTok'ta "Hülagü Han" kullanıcı adıyla yayın açan M.Ç isimli alçak, Kur'an-ı Kerim'i canlı yayında yaktı.

GEREĞİ YAPILDI
Skandalın ortaya çıkmasının ardından ekipler harekete geçti.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Hadsiz yakalandı!


Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan tahkikat başlatılmıştır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir.

TUTUKLANDI
Hadsiz saldırgan gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?
TikTok'ta Hülagü Han ismiyle yayın açan İslam düşmanı bir yayıncı, canlı yayın sırasında kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Yayındaki diğer kullanıcıların Kur'an-ı Kerim'i yaktığı sırasında "Hayır, hayır yapma... Yakma" söylemlerine alçakça bir cevap veren hadsiz, "Allah'ınızı yakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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