MASAK’ın mama lobisi raporu ortaya çıktı! İşte sokakları terörize eden sözde hayvanseverlerin 4 ayaklı çetesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.
450 MİLYAR LİRA 4 AYAK
Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor.
HAYVANSEVERLİK ADI ALTINDA TİCARET
Bunlar, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri. MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.
BAĞIŞLAR ŞİRKET KASALARINA GİDİYOR
Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.
Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor.
KASALARINA GİREN PARA MİKTARI 205 MİLYON LİRA
Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira.
67 MİLYON LİRADAN FAZLA SUÇ GELİRİ
MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün 'mama' yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. TRT'de yer alan habere göre, 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi.
MASAK hazırladığı bu rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.
Öte yandan Antalya'da 2022 yılında sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın annesi Derya Pınar, eşi Murat Pınar ve bazı mağdur aileleriyle TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yapılan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin görüşmelerine katıldı.
Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyesi de olan Pınar, AA muhabirine, Meclis'e adım attıkları andan itibaren hayvan hakları savunucuları tarafından engellenmeye çalışıldıklarını belirtti. Pınar, sokaklarda köpek terörüne neden olan insanların 'yasayı geçirtmeyeceğiz' konuşmalarıyla salona girdiklerini söyledi. Mağdur sıfatıyla toplantıya katıldıklarını ifade eden Pınar, şunları kaydetti:
"Girerken bize zorluk çıkardılar, içeri alınmamamız için her şeyi yaptılar. Çok üzgün olarak geldim, bugün burada böyle bir konunun konuşulabiliyor olması her ne kadar iyi bir şey gibi görünse de ben bu yüzden evladımı kaybettim. 2,5 yıldır kızımsız yaşıyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Bunun ağırlığı çok fazla. Zaten bir üzüntüm vardı. 3 parti milletvekilleri sürekli köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kez bile 'çocuk' kelimesinin geçmemesi beni çok gerdi. Dayanamadım ve konuşmalarını alkışladım. Çok kötü tepki verdiler, ben de kızımın olay günü ayağında olan kanlı ayakkabılarını yanımda getirmiştim, onu gösterdim. Hepsi üzerime yürümeye başladı. Şok oldum, milletin meclisinde milletin vekili, kayıp yaşamış, bu konuda travması olan bir anneye çok aşağılıkça davrandılar."
BU İNSANLAR BAŞIN SAĞ OLSUN DEMEDİLER
Bir akıl tutulması yaşandığını, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Pınar, "Bu insanlar bir kez olsun beni arayıp 'başın sağ olsun' demediler, yanımızda olmadılar, sadece köpeklerin yaşamını konuştular. Köpekler sokakta kalsın ama nasıl kalırsa kalsın, hiç umurlarında değil." dedi.
Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından birçok ölüm yaşandığını ifade eden Pınar, "2 sene içinde 75 ölüm yaşandı, bunların 25'i çocuk. En sonuncusu da daha dün Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisini kaybettik. Bunlar olurken hala köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyetli bir davranış değil." diye konuştu.
KÖPEKLERİ ARAÇ OLARAK KULLANIP SOKAKLARI TERÖRİZE EDEN İNSANLAR DA
Köpeklerin başıboşluğu üzerinden rant sağlayan gruplar olduğunu dile getiren Pınar, köpeklerin sokaklarda zaten çok da refah içinde yaşamadıklarını söyledi. Pınar, "Hem kendilerine hem çevreye hem yaban hayatına hem sokakta bulunan diğer canlılara büyük zarar veriyorlar. Köpekleri araç olarak kullanıp sokakları terörize eden insanlar da var." ifadelerini kullandı.