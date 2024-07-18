MASAK’ın mama lobisi raporu ortaya çıktı! İşte sokakları terörize eden sözde hayvanseverlerin 4 ayaklı çetesi

450 MİLYAR LİRA 4 AYAK Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor.

HAYVANSEVERLİK ADI ALTINDA TİCARET

Bunlar, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri. MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.

BAĞIŞLAR ŞİRKET KASALARINA GİDİYOR

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.