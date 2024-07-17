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Diyarbakır'da rüşvet soruşturması: Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 14:45 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 14:45
Diyarbakır’da rüşvet soruşturması: Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Diyarbakır Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden iş insanı N.B., geçen yıl ekim ayında polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yi, paraları aracına koyarken yakalayıp, gözaltına aldı.

F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 8 Mayıs'ta 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tutuklu belediye başkan yardımcısı S.A.'nın adli kontrolle tahliyesine, F.K.'nin tutukluluk halinin devamına, eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağına devam kararı verdi.

12 Temmuz'da Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda dijital materyaller, yüklü miktarda döviz ve altın ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Aramaların ardından Beyoğlu ve 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Aramalarda ele geçirilen yüklü miktardaki döviz ve altın ile şüphelilerin üzerlerine kayıtlı taşınmazlara tedbiren el konuldu.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERMİŞTİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Hüseyin Beyoğlu, S.A. ve F.K., hakkında TCK'nın 'İrtikap' suçunu düzenleyen 250'nci maddesine istinaden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık F.K., iş insanı N.B. ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.A. ve eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise katılmadı. Duruşma tutuklu sanık F.K.'nin savunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından avukatlar savunma yaptı. Mahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin olduğunu avukatlara iletti. Tutuklu sanık avukatları kararın reddini isterken, iş insanı N.B.'nin avukatları ise kabul etti. Heyet, İçişleri Bakanlığı'nın katılma talebini kabul ettiğini bildirdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.K.'nın tutukluluk halinin devamına, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu

BEYOĞLU TUTUKLANDI
Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.

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