İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış

Şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F.'nin de bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma doğrultusunda, 6 şüpheli hakkında daha gözaltına alındı. Bunlardan 5'inin gözaltına alındığı, toplam 5 kişinin arandığı belirtildi.

ELEKTRİK KABLOSU GÖRÜLDÜ

Google haritalarda 3 ay önce, yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.