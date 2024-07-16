İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış

İzmir'de 12 Temmuz Cuma günü korkunç bir olay yaşandı.
İzmir'de 12 Temmuz Cuma günü korkunç bir olay yaşandı.
Şiddetli yağışta, şehrin kalbi Konak'ta, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 24'ü gözaltına alındı.
6 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F.'nin de bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bu arada soruşturma doğrultusunda, 6 şüpheli hakkında daha gözaltına alındı. Bunlardan 5'inin gözaltına alındığı, toplam 5 kişinin arandığı belirtildi.
ELEKTRİK KABLOSU GÖRÜLDÜ
Google haritalarda 3 ay önce, yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.
Bu da cinayet gibi ihmalin göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşılan Google haritalar fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Özge Ceren Deniz'in öldüğü sokağa karanfil bıraktı.
Ayrıca 'kaza değil cinayet' yazılı bir pankartı olay yerindeki sandalyenin üzerine bırakan Özge'nin arkadaşları yaşanan olaya tepki gösterdi.