Edirne sokaklarında uyuşturucu baronu için şoke eden ilan: Bulana 300 bin euro ödül

Joseph Johannes Leidekkers.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

EVİNDE YÜKLÜ PARA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

BABASI GENELEV MÜDÜRÜ

Bolle Jos'un babası uzun süre tanınmış bir genelevde müdürlük yaptığı da öğrenildi.