Edirne sokaklarında uyuşturucu baronu için şoke eden ilan: Bulana 300 bin euro ödül

Joseph Johannes Leidekkers.
KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.
EVİNDE YÜKLÜ PARA YAKALANMIŞTI
Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
BABASI GENELEV MÜDÜRÜ
Bolle Jos'un babası uzun süre tanınmış bir genelevde müdürlük yaptığı da öğrenildi.
31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının evi.
VATANDAŞLAR AFİŞİ OKUYORLAR
Şehrin en işlek olan Saraçlar Caddesi'nde asılan afişi gören vatandaşlar dikkatli olarak bakıyorlar. Her gün binlerce kişinin gördüğü afişte belirtilen ve dudak uçurtan rakam olmasından dolayı dikkat kesildikleri görüldü.
"BU PARAYI BEN BULSAM ARABA ALIRIM"
Aranıyor afişini gören Metin Barmanbay, "Buraya afiş asmışlar, ödül rakamı da çok iyi 300 bin euro. Benim istediğim arabanın para değeri. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, o da burası sınır şehri olduğu için bu afişi buraya asmışlardır" dedi.
Hollanda'da savcılık uyuşturucu baronu için ödül koyduğunu yayımlamıştı.
Vatandaşlardan Emine Saraç, "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" ifadelerini kullandı.