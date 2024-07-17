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Edirne sokaklarında uyuşturucu baronu için şoke eden ilan: Bulana 300 bin euro ödül

Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leidekkers için Edirne'nin cadde ve sokaklarına 'aranıyor' afişleri asıldı. Afişlerde, Leidekkers'ı bulana 300 bin euro ödül verileceği belirtildi. İstanbul narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonların, Leidekkers'ın bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Leidekkers'ın Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin Türkiye'de aklanmasında rol aldığı bilgisine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 15:01 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 15:10
Edirne sokaklarında uyuşturucu baronu için şoke eden ilan: Bulana 300 bin euro ödül

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İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar afişi okuyorlarVatandaşlar afişi okuyorlar

Hollanda basını baronun Türkiye'de yaşadığını öne sürdü.

300 BİN EURO ÖDÜL VERİLECEK
Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.

Cadde ve sokaklara ʺwanted/aranıyorʺ ibaresiyle afiş asıldı.Cadde ve sokaklara ʺwanted/aranıyorʺ ibaresiyle afiş asıldı.

GELİR TÜRKİYE'DE AKLANDI
Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Joseph Johannes Leidekkers.Joseph Johannes Leidekkers.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

EVİNDE YÜKLÜ PARA YAKALANMIŞTI
Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

BABASI GENELEV MÜDÜRÜ
Bolle Jos'un babası uzun süre tanınmış bir genelevde müdürlük yaptığı da öğrenildi.

31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının evi.31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının evi.

VATANDAŞLAR AFİŞİ OKUYORLAR
Şehrin en işlek olan Saraçlar Caddesi'nde asılan afişi gören vatandaşlar dikkatli olarak bakıyorlar. Her gün binlerce kişinin gördüğü afişte belirtilen ve dudak uçurtan rakam olmasından dolayı dikkat kesildikleri görüldü.

"BU PARAYI BEN BULSAM ARABA ALIRIM"
Aranıyor afişini gören Metin Barmanbay, "Buraya afiş asmışlar, ödül rakamı da çok iyi 300 bin euro. Benim istediğim arabanın para değeri. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, o da burası sınır şehri olduğu için bu afişi buraya asmışlardır" dedi.

Hollanda'da savcılık uyuşturucu baronu için ödül koyduğunu yayımlamıştı.Hollanda'da savcılık uyuşturucu baronu için ödül koyduğunu yayımlamıştı.



Vatandaşlardan Emine Saraç, "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

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