Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar ortaya çıktı! Detaylar şaşkınlık yarattı! Ünlü filmden ilham almışlar

Güney Amerika ile Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiğini yöneten Hollandalı baron Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye'deki işbirlikçilerine yönelik operasyonlarda 51 kişi yakalandı. Çete ile ilgili ise dikkat çeken detaylara ulaşıldı.Çetenin Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, ünlü "Godfather" filminden ilham alarak kod isimler kullandıkları tespit edildi.