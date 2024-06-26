Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar ortaya çıktı! Detaylar şaşkınlık yarattı! Ünlü filmden ilham almışlar

Güney Amerika ile Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiğini yöneten Hollandalı baron Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye'deki işbirlikçilerine yönelik operasyonlarda 51 kişi yakalandı. Çete ile ilgili ise dikkat çeken detaylara ulaşıldı.Çetenin Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, ünlü "Godfather" filminden ilham alarak kod isimler kullandıkları tespit edildi.
Hollanda'da Amsterdam Bölge Savcılığınca geçtiğimiz yıllarda başlatılan Cherokee adlı soruşturmada, kokain ticareti yapan ve kara para aklayan suçlulara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
4 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirildi. Dünya çapında iletişim hizmeti sağlayan Sky-ECC şirketine ait bir şifreli program kullanan suç çetesini yönelik Fransa, Belçika ve Hollanda makamları 'Joint Investigation Team' adlı bir soruşturma ekibi kurdu.
Bu ekip mesajların çözümünü sağladı. Sevkiyatı yöneten kişilerden UHN02G adlı kullanıcı, Joseph Johannes Leijdekkers çıktı. ''El Presidente Antwerp, Bolle Jos, Holly" gibi takma isimler kullanan Leijdekkers, kullanan Joseph Johannes Leijdekkers olduğu tespit edildi.