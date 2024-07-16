HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul’a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz’a kadar sürecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi, bol sıvı tüketilmesi, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olanların, sağlıkları açısından aşırı sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaları tavsiye edildi.

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu akdeniz2in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı