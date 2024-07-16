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HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul'a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz'a kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 16 Temmuz hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:05 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:45
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul’a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz’a kadar sürecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

İstanbul'a yılın en sıcak haftası geliyor

MGM'den yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN SICAKLIK UYARI
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini bildirdi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yeni hafta boyunca sıcaklığın 33-36 derece aralığında seyretmesinin, rüzgarın ise poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert şekilde esmesinin beklendiği belirtildi.

Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi, bol sıvı tüketilmesi, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olanların, sağlıkları açısından aşırı sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu akdeniz2in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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