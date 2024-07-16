26 ilde sahte alkol operasyonu: 3 bin 626 litre ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2️⃣6️⃣ ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3️⃣ Bin 6️⃣2️⃣6️⃣ Litre Kaçak/Sahte Alkol ele geçirildi❗️
Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 5️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️
🚩Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik "ÇENGEL-7" operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle