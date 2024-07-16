26 ilde sahte alkol operasyonu: 3 bin 626 litre ele geçirildi!

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2️⃣6️⃣ ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3️⃣ Bin 6️⃣2️⃣6️⃣ Litre Kaçak/Sahte Alkol ele geçirildi❗️

Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 5️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️