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FETÖ'nün bombaladığı Gazi Meclis'te 15 Temmuz'a dil uzattı! DEM'li Tülay Hatimoğulları "kıyamete kadar affedilmeyecekler" listesine girdi

PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından bombalanan Gazi Meclis'in çatısı altında 15 Temmuz'a dil uzattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "15 Temmuz tamamen bir senaryodur" deme cüretinde bulundu. Hatimoğulları'nın bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken akıllara Başkan Erdoğan'ın "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır" sözleri geldi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 14:07 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:27
FETÖ’nün bombaladığı Gazi Meclis’te 15 Temmuz’a dil uzattı! DEM’li Tülay Hatimoğulları kıyamete kadar affedilmeyecekler listesine girdi

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15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bayrağı indirmemek için darbeye karşı koyan 252 vatan evladı şehadet şerbeti içti.

Geride bıraktığımız günkü anmalarda şehitler dualarla anıldı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay HatimoğullarıDEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

DEM PARTİ HADDİ AŞTI: 15 TEMMUZ SENARYODUR

Terör örgütü PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti ise 15 Temmuz demokrasi destanına ve şehitlerin aziz hatırasına dil uzattı.
DEM'li Tülay Hatimoğulları'ndan skandal 15 Temmuz açıklaması!



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından bombalanan Gazi Meclis'in çatısı altında "15 Temmuz tamamen bir senaryodur" deme cüretinde bulundu.

Hatimoğulları'nın akıldan noksan bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.


FETÖ'cü alçaklar tarafından bombalanan Gazi MeclisFETÖ'cü alçaklar tarafından bombalanan Gazi Meclis


DEM'li Tülay Hatimoğulları'nın çatısı altında 'senaryo' dediği Gazi Meclis 15 Temmuz'da bombaların hedefi olmuştu.

15 Temmuzun 8. yılında Saraçhanede şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydanı ağırladı15 Temmuzun 8. yılında Saraçhanede şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydanı ağırladı


İMAMOĞLU SARAÇHANE ŞEHİTLERİNİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde Saraçhane'deki makamında "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Partili Abdullah Zeydan'ı ağırladı.

Bilindiği üzere Saraçhane, FETÖ'cü darbe girişimine karşı milli direnişin sembol noktalarından biri olmuştu.
Ekrem İmamoğlu ve ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Abdullah Zeydan Saraçhane'deEkrem İmamoğlu ve ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Abdullah Zeydan Saraçhane'de



İmamoğlu'nun PKK destekçisi bir ismi böyle bir günde ağırlaması "Saraçhane'nin 14 şehidinin kemiklerini sızlattı" yorumlarına yol açtı.
Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan



BAŞKAN ERDOĞAN: KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ

DEM Parti'nin 15 Temmuz'u "Senaryo" olarak tanımlayan küstah açıklaması, Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz'ın yıl dönümünde Saraçhane'de PKK destekçisi bir ismi ağırlaması akıllara Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndaki sözlerini getirdi.


"15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:


15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.

Başkan Erdoğandan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuza tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğizBaşkan Erdoğandan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuza tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz

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