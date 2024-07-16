Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Nijer’e gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Özgür Volkan Ağar ile birlikte 17 Temmuz 2024 tarihinde Nijer'e resmi bir ziyarette bulunacaktır. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, 31 Ocak-3 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının ve diğer yetkililerin yarın Nijer'e yapacağı ziyaret, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette sağlanan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ziyaretle ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye'nin Nijer'de, özel sektör ve kamu kurumlarıyla uzun yıllara dayanan bir mevcudiyeti söz konusuyken Türk firmalarının ülkede enerji ve madenler, hizmetler ve müteahhitlik sektörlerinde yatırımları ve devam eden projeleri mevcut.
Sağlık sektöründe Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak 2019'dan bu yana Nijer halkına hizmet veriyor. Hastaneye Mart 2021'de Tüp Bebek Merkezi de eklendi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'de üç kampüste 13 okulu ve 2 öğrenci yurdu bulunuyor. Okulların toplam öğrenci sayısı 2024 yılı itibarıyla 1613'a ulaşırken bünyesinde 648 öğrenci kapasiteli bir yurt binası ile bir spor yerleşkesini de içeriyor.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 10 Ağustos 2023'teki toplantıda, darbe yönetimine anayasal düzene geri dönülmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması için bir haftalık süre tanımıştı. Sürenin sonunda, bir ECOWAS İhtiyat Kuvveti'nin (Standby Force) aktif hale getirilmesine ve ülkeye konuşlandırılmasına karar verilmişti. Ancak müdahale tehdidi hayata geçirilememişti. Bu kapsamda Mali, Burkina Faso ve Nijer'in Geçiş Dönemi Devlet Başkanları, 16 Eylül 2023'te Mali'nin başkenti Bamako'da 'Sahel Devletleri İttifakı'nı kurdu.
28 Ocak 2024'te Mali, Burkina Faso ve Nijer Devlet Başkanları, ECOWAS üyeliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Son olarak 6 Temmuz 2024'te Sahel Devletleri İttifakı üye devletleri Devlet Başkanlarının Nijer'in başkenti Niamey'de gerçekleştirdikleri zirvenin sonunda, diğer hususların yanı sıra üye devletler arasında bir konfederasyon kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.