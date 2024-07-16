Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Nijer’e gidiyor

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Özgür Volkan Ağar ile birlikte 17 Temmuz 2024 tarihinde Nijer'e resmi bir ziyarette bulunacaktır. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, 31 Ocak-3 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının ve diğer yetkililerin yarın Nijer'e yapacağı ziyaret, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette sağlanan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ziyaretle ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Nijer'de, özel sektör ve kamu kurumlarıyla uzun yıllara dayanan bir mevcudiyeti söz konusuyken Türk firmalarının ülkede enerji ve madenler, hizmetler ve müteahhitlik sektörlerinde yatırımları ve devam eden projeleri mevcut. Sağlık sektöründe Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak 2019'dan bu yana Nijer halkına hizmet veriyor. Hastaneye Mart 2021'de Tüp Bebek Merkezi de eklendi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'de üç kampüste 13 okulu ve 2 öğrenci yurdu bulunuyor. Okulların toplam öğrenci sayısı 2024 yılı itibarıyla 1613'a ulaşırken bünyesinde 648 öğrenci kapasiteli bir yurt binası ile bir spor yerleşkesini de içeriyor.