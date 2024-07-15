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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk! Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı şehidin mezarı başında konuştu: "Bu ülkede Ömerler bitmez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ülkenin ikbali ve istiklali için şehit düşen Ömer Halisdemir'in de şehadetinin 8'inci yılı olduğunu belirten Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 14:19 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 15:36
Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde yoğunluk! Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı şehidin mezarı başında konuştu: Bu ülkede Ömerler bitmez

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Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygu dolu anlar yaşıyor.

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Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da şehidin kabrini ziyaret ederek dua okudu, şehidin babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan ve kardeşi Savaş Halisdemir ile görüştü.

Aksakallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin istiklaline ve geleceğine yönelik ihanetin 8'inci yılı olduğunu anımsattı.

BU ÜLKEDE ÖMER'LER BİTMEZ
Ülkenin ikbali ve istiklali için şehit düşen Ömer Halisdemir'in de şehadetinin 8'inci yılı olduğunu belirten Aksakallı, şunları kaydetti:

"Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışardaki ihanet şebekeleri ve içerideki uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir milletin evlatlarıyız. Ömer'imin şehadetini tekrar kutluyorum. Ülkemizin milli birliği, bağımsızlığı için şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesince düzenlenen "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler şehidin kabrine ulaştı.

Sporcular, geçtikleri şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları, Halisdemir'in kabrine döktü ve dua okudu.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, etkinlik kapsamında yaklaşık 1000 kilometrelik yol kat ettiklerini dile getirdi.

Bisiklet turuna 35 sporcunun katıldığını anlatan Koç, "Sporcularımız 6 ilden geçti. Oradaki şehitliklerden aldığı toprakları şehidimizin kabrine döktük, duamızı ettik. Hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına her yıl bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

Şehidin kabrini ziyarete İstanbul'dan gelen Tuncay Demir de darbe girişiminden bir yıl sonra 15 Temmuz'da doğan oğluna "Ömer Halis" ismini verdiğini söyledi.

Demir, "Kahramanlarımızın adının yaşamasını istiyoruz. Buraya da ziyarete geldik. Ailesiyle görüşüyoruz. Şehidimizin kardeşi Savaş Bey, İstanbul'dan dostumuzdur. Vatanımızı seviyoruz. Oğlumun da şehidimizin adını yaşatmasını istiyoruz. Biz bugün varsak şehitlerimizin sayesinde varız." ifadesini kullandı.

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