Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk! Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı şehidin mezarı başında konuştu: "Bu ülkede Ömerler bitmez"

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da şehidin kabrini ziyaret ederek dua okudu, şehidin babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan ve kardeşi Savaş Halisdemir ile görüştü.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygu dolu anlar yaşıyor.

Aksakallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin istiklaline ve geleceğine yönelik ihanetin 8'inci yılı olduğunu anımsattı.

BU ÜLKEDE ÖMER'LER BİTMEZ

Ülkenin ikbali ve istiklali için şehit düşen Ömer Halisdemir'in de şehadetinin 8'inci yılı olduğunu belirten Aksakallı, şunları kaydetti:

"Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışardaki ihanet şebekeleri ve içerideki uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir milletin evlatlarıyız. Ömer'imin şehadetini tekrar kutluyorum. Ülkemizin milli birliği, bağımsızlığı için şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."