Gönül coğrafyasına yardım eli! Türkiye’den Makedonya’daki yangına 2 uçak ve 1 helikopter

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Makedonya'da meydana gelen orman yangınına Türkiye'den 2 uçak ve 1 helikopter gönderildiğini duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ortak mirasları olan ormanlar için görevde olduklarını belirtti.







Bakan Yumaklı, "Devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 uçağımız ve 1 helikopterimiz Kuzey Makedonya'ya gitmiştir. Kuzey Makedonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.



