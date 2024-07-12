Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.