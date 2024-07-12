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Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 19:53 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 23:49
Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Yağmurca köyünde bir tarlada yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.

Edirne'de orman yangını!

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Köylülerde anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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