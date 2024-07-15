SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

FETÖ'ye "Kıskaç-22" operasyonu: 74 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 4 günde 27 ilde düzenlenen Kıskaç-22 operasyonlarında 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirilirken, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 15:12 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 16:02
FETÖ’ye Kıskaç-22 operasyonu: 74 şüpheli yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik Kıskaç-22 operasyonları düzenlendi.

FETÖ'ye kıskaç!

4 GÜNLÜK OPERASYON
Son 4 gündür süren operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüphelinin, örgütün sözde "adliye, askeri, emniyet mahrem ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Zanlıların, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade ve teşhislerinde isimlerinin geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.



FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirilirken, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Astaş Holding
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı
FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...
Nuh Çimento
FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı olsaydı Türkiye, ekonomisinin üçte birini kaybetmiş olacaktı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
15 Temmuz direnişi dünyaya örnek oldu! Başkan Erdoğan’ın cesareti Türk milletinin iradesi… Venezuela, Brezilya, Burkina Faso, Bolivya: Darbelere geçit yok
Koza Altın
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı
15 Temmuz’da darbenin akışını değiştiren kahraman! Şehit Ömer Halisdemir’in son anları... Zekai Aksakallı gözyaşlarıyla anlattı
SON DAKİKA