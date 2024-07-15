FETÖ'ye "Kıskaç-22" operasyonu: 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik Kıskaç-22 operasyonları düzenlendi.
4 GÜNLÜK OPERASYON
Son 4 gündür süren operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüphelinin, örgütün sözde "adliye, askeri, emniyet mahrem ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.
Zanlıların, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade ve teşhislerinde isimlerinin geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.