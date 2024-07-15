FETÖ'ye "Kıskaç-22" operasyonu: 74 şüpheli yakalandı





FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirilirken, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.