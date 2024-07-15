FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!

"Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yaşananlara dair ortaya çıkan detaylar, FETÖ'cü hainlerin acımasızlığını açıkça ortaya koydu. Cuntacıların darbe sırasında buluşamama ihtimaline karşılık, SABAH ve aHaber binalarının koordinatlarının çıkarıp haritada işaretlendiği saptandı. Gazete ve TV'lerin sorumluları sorgusuz infaz edilecekti. Cuntacıar 17-25 Aralık'ta olduğu gibi önceden hazırladıkları fezlekelere dayanarak istedikleri kişileri idam edecekti.

Gazilere yönelik yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu malına zarar gibi suçlardan da sanıklar ayrıca onlarca yıl hapis cezaları aldı. 69 sanık darbe suçundan beraat ederken, firari 4 sanığın dosyaları ayrıldı. 3 sanığa da darbe suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şehitler Sait Ertürk, Servet Asmaz, Serdar Gökbayrak ve Mehmet Güder'i öldürülmesine ilişkin ayrıca müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi.

CUMHURBAŞKANI FEZLEKEDE

Darbe girişiminin kesinlikle başarılı olacağına inanarak tüm hazırlıklarını da önceden yapan cuntacılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de tam donanımlı geldi. İşte yakalanan hainlerin ifadelerinden çıkan inanılmaz detaylar:

İstanbul'daki SABAH, aHaber, Star, Yenişafak gibi bazı gazete ve TV binalarının koordinatları, önceden çıkarıldı ve buralar harita üzerinde işaretlendi. Koordinatlar pilotlara da verildi. İlk hedef medya olacaktı. Tüm gazeteler basılacak, gazete sorumluları sorgusuz öldürülecek, diğer çalışanlardan cuntaya karşı çıkan olursa onlar da infaz edilecekti.

Tıpkı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi fezlekeler önceden hazırlandı. Fezlekede, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın adı, "dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı" diye geçti. Cuntanın ilk hedefi, milli iradenin temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'dı. İçişleri Bakanı, diğer bakanlar ile FETÖ'ye karşı duran bürokratlar da listeye eklendi.

KARŞI ÇIKAN İDAM EDİLECEKTİ

Darbeci hainlerin üzerlerinden, İstihbarat Daire Başkanlığı'na girilmesini ve orada bulunan kim varsa öldürülmesini emreden bir karar yazısı da çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmeye kalkışan darbecilerin üzerinden ise hazırlanmış fezlekeler çıktı. Darbenin başarılı olması durumunda bu fezlekelere dayanılarak cuntaya karşı olan herkes iki satırlık kararla idam sehpasına gönderilecekti.

İNTİKAM İÇİN EMİR VEREN FETÖ'CÜ HAKİM: DİRENENLERİ VURUN

15 Temmuz'da SABAH'ın basılıp direnenlerin vurulması talimatını, FETÖ'deki rolünü deşifre eden SABAH'tan intikam almak isteyen Hâkim Albay Muharrem Köse'nin verdiği anlaşıldı.



FETÖ'cü Muharrem Köse

Darbe girişimi sırasında cuntacıların hedefi olan SABAH gazetesine yönelik baskın talimatını Hâkim Albay Muharrem Köse'nin verdiği ortaya çıktı. SABAH, cuntanın A Takımı'nda yer alan Köse'yi darbe girişiminden 25 gün önce manşetten ifşa etmiş, kumpas kurarak nasıl müşavir olduğunu, Ergenekon davasında Danıştay cinayetiyle ilgili Genelkurmay şeması diye hazırlanan belgenin de onun tarafından kurgulandığını ve sahte olduğunu açıklamıştı. Köse'nin gazeteden intikam almayı planladığı belirlendi.