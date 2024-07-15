Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

POLİSE MORAL VEREN YAYINLAR Nazif Karaman ihanet şebekesinin kanlı darbe girişiminde nasıl başarısız olduğunu, A Haber 'in o süreçte nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı ve "İlk gözaltıların harp akademilerinde olduğunu hatırlıyorum. Biz A Haber'den gözaltı haberlerini verdikçe vatansever o polisler görevlerini moralle yaptı." dedi.

CANLI YAYINDA ÇAĞRI DÖNÜM NOKTASI OLDU A Haber programcısı Cemil Barlas da o kara gecede A Haber ve Turkuvaz Medya 'nın darbecilerin birinci hedefi olduğunu ifade etti. Cemil Barlas, "Rahmetli babam hastanede yatıyordu Melih Altınok bizle beraberdi. O saate göre çok trafik vardı. Abi 'darbe var' kaçın diyorlardı. Köprüyü kapatmışlar. Biz tam kanala girerken Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile karşılaştık. Elinde telefon var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlanmış. Stüdyoya beraber girdik. O telefondan kamera ile yayın yapıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan halkı sokaklara çağırdı. Biz de sabaha kadar yayına başladık." sözlerine yer verdi.

Barlas 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber canlı yayına bağlanarak millete çağrı yapmasının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Barlas, "Teröristler bizim stüdyoları bulamadılar. Daha önce helikopter yollamışlar. FETÖ'cü bir kadın pilot vardı. O binanın üzerinde dolanmış dolanmış inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Bina karanlık olduğu için binayı bulamadılar. Onlar da gidip DİGİTÜRK'ün binasını bastılar." diye konuştu.





"BAYRAĞA ELDEN BIRAKMADILAR"



O hain gecenin tanıklarından biri de A Haber spikeri Tahir İnan'dı. Kanlı gecede ihanet şebekesinin ateşi altında kalan Tahir İnan, unutamadığı o anları anlattı. İnan, "Yaşananların dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Bir görüntü bir helikopter… Biz bunları terörle mücadelede görmede alışığız. Orada demokrasisine sahip çıkmak için toplanmış insanların ateş açtı. O insanlar vatanı için helikopterlerin önüne siper oldular. Artık bundan sonra söylenecek söz yoktu. Onlarca insan şehit oldu. O gece insanlar liderinin çağrısını dinledi bayrağı elden bırakamadı." dedi.

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN YAYIN BAŞARISI

A Haber Televizyonu ise o hain gecede elindeki tüm imkanlarını seferber ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o ilk konuşmasını kısıtlı imkanlarla canlı yayında ekranlara getirdi.

Ülkenin bekasının tehlikede olduğu anlarda kaybedilecek zamanın olmadığı için Başkan Erdoğan'ın yaptığı o konuşmayı cep telefonundan aktararak canlı yayında ekranlara taşıdı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz.

YARGIYA ÇAĞRI: SÜRECİ BAŞLATIN

Bu ülke parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla ben de bu ülkede başkomutanım. Başkomutan olarak Cumhur'un yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Komutan arkadaşlarımızla bugüne kadar bu işi güçlenerek getirdik. Silahlı kuvvetlerin imkanları milletin imkanlarıyla elde edildi.