Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın ancak bu paralel yapının yapacağı bir iştir. Bunlar bu ülkeye ele geçireceğini sanıyor. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Tüm milletimizi meydanlara ve havalimanlarımıza davet ediyorum. Yargıya da haber veriyorum. Adımlar hemen atılmalı ve süreç başlatılmalı.
BİZ ÖLÜMÜNE! SİZ DE DİK DURUN
Korsan bildirilere kesin olarak milletimiz inanmasın. Bunlara prim vermesinler. Milletimiz bizim açıklamalarımızı takip etsin. Bu olaylar Ankara ve İstanbul ağırlıklı gözüküyor ama her şeyi aşacağız. Biz ölümüne siz dik durun yeter ki.
İŞTE DAKİKA DAKİKA O GECE YAŞANANLAR
İşte darbecilerin A Haber'i ele geçirme hamlesi ve halkın destansı direnişi.
14 TEMMUZ 2016
11.25: Darbe teşebbüsünün planlayıcılarından Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve üst rütbeli subay- subaylarla toplantı gerçekleştirdi.
11.27: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan da toplantı salonuna girdi.
15 TEMMUZ 2016
09.09: Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Albay Yusuf Sarı'nın toplantı salonuna gittikleri görüldü.
10.51: Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu komutanlık katına geldi ve Yiğit'in makam odasının yanındaki odaya girdiler.
20.14: 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Meh- Mehmet Nail Yiğit komutanlık katına met geldi.
20.15: Silahlı ve teçhizatlı askerlerin komutanlık katına gelip gitmeye başladığı görüldü. Bu saat itibariyle kışla içerisindeki hareketlenme başladı.
22.30: Harp Akademileri Komutanlığı'ndan Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıya- şı kıyafetle komutanlık katına geldi.
23.20: Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve ekibiyle binanın dışına çıktı.
23.32: Albay Durdu Selim Ayçetin, İsmail Menderes çetin, Sema, Mehmet Kocatepe ve Rasim Erkan'a bazı talimatlar verdi.
23.32: İsmail Menderes Sema ve Rasim Erkan binadan ayrıldı.
16 TEMMUZ 2016
01.12: Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik ve Bayram Kantık harekat merkezine girdikten sonra tekrar dışarı çıktılar. İsmail Menderes Sema ve beraberindekiler A Haber Televizyonu'nu işgal amacıyla kışladan ayrıldılar.
A Haber Televizyonu'nu işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajı mevkiinde polis ve vatandaşlar tarafından durduruldu. Darbeci askerler, polislerle ve va- vatandaşlarla yolun açılması hususunda tartışmaya girdi.
Tartışma sırasında ateş açılması üzerine darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz yaralandı. Servet Asmaz'ın yanında bulunan Yasir Kaya, yaralı haldeki Asmaz'ı darbeci askerler tarafından engellen-engellenmesine rağmen Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırdı. Asmaz, hastanede şehit oldu.
04.48: Çatışmaya giren darbeciler, tekrar tugay karargah, binasına döndü.
05.29: İsmail Menderes Sema, Necdet Köstek, Durdu Selim Ayçetin ve Musa Odabaş sivil kıyafetle harekat merkezinden ayrıldı.
MÜHİMMAT DOLDURDULAR
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde A Haber Televizyonu'nu işgal planını darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema yönetti.