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Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz'da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milleti tarihine yeni bir destan ekleyerek, halkın gücünün, tankların gücünden daha üstün olduğunu ispatladı. 15 Temmuz FETÖ'cülerin hain darbe girişimi gecesinde ilk hedeflerden birisi de milli iradenin yanında duran halkın sesi olmayı başarmış Turkuvaz Medya Grubu'ydu. Peki milli iradenin sesi olan A Haber o gece neden hedef alındı? Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte dakika dakika ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 09:15 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 09:48
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...

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Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türk milleti tarihine yeni bir destan ekledi, halkın gücü tankların gücüne galip geldi.

Peki o gece neler yaşandı? a haber o gece neden hedef alındı? 15 temmuz gecesi turkuvaz medya neden susturulmak istendi? tanıkları anlattı.


HAİN FETÖ'CÜLERİN İLK HEDEFLERİNDEN BİRİ TURKUVAZ MEDYA'YDI
15 Temmuz FETÖ'cülerin hain darbe girişimi gecesinde ilk hedeflerden birisi de milli iradenin yanında duran halkın sesi olmayı başarmış Turkuvaz Medya Grubu'ydu.



"ÇOK UZUN GECEYDİ"

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ihanet gecesinde halkın arasındaydı. A Haber ekranlarından an be an gelişmeleri aktarmıştı. O dönemi anlatan Sali, "Çok uzun geceydi. Bizim A Haberi basmaya gelen darbeciler vardı. Sabaha kadar yayın yaptık. O zaman Fransa'da bir terör saldırısını geride bırakmıştık. Benim aklıma ilk ol geldi. Acaba bir terör tehdidi mi var? Köprülerin o yüzden tutulduğunu düşündüm. Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile sürekli iletişim halindeydik ve yayıncılık manasında ne yapılacağını sürekli konuşuyorduk. Evden çıktım. Bizim A Haber'i basmaya gelen çok sayıda darbeci vardı. Sözde askerlerden bahsediyoruz. O gece biz sabaha kadar yayın yaptık. Sokaktaki insanlar bu darbenin bastırıldığını bizden duydu. Bundan sonra insanlara daha da bir özgüven geldi. A Haber çok önemli referans bir kanal oldu. Ondan sonra da Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı oldu." ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ BENİM İÇİN DESTAN"

A Haber İstanbul Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini durduran halkın arasında yaşadıklarını anlattı. Kerim Ulak, "15 Temmuz benim için destan. O gün vatandaşlarımız adeta ölümü göze alıp abdestlerini alarak şehadete koştular. Vatandaşlar evlerinden iş yerlerinden çıkarak İstanbul'un birçok noktasına akın ettiler. Vatanı hainlere ve cuntacılara bırakmayacaklarının mesajını verdiler. O gün yaşananlara tanıklık etmek benim için ayrı bir gururdur. Hatayım boyunca bunu asla unutmayacağım." sözlerini paylaştı.



DARBECİLERE SORUŞTURMA

Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Nazif Karaman, "O gece Giresun Bulancak'a zaman kız istemeye gittik. Telefonum çaldı. Çengelköy'de askerler olduğu söylendi. Ekranda darbecilere karşı darbe soruşturması başlatıldığını söyledim." diye anlattı.



POLİSE MORAL VEREN YAYINLAR

Nazif Karaman ihanet şebekesinin kanlı darbe girişiminde nasıl başarısız olduğunu, A Haber'in o süreçte nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı ve "İlk gözaltıların harp akademilerinde olduğunu hatırlıyorum. Biz A Haber'den gözaltı haberlerini verdikçe vatansever o polisler görevlerini moralle yaptı." dedi.



CANLI YAYINDA ÇAĞRI DÖNÜM NOKTASI OLDU

A Haber programcısı Cemil Barlas da o kara gecede A Haber ve Turkuvaz Medya'nın darbecilerin birinci hedefi olduğunu ifade etti. Cemil Barlas, "Rahmetli babam hastanede yatıyordu Melih Altınok bizle beraberdi. O saate göre çok trafik vardı. Abi 'darbe var' kaçın diyorlardı. Köprüyü kapatmışlar. Biz tam kanala girerken Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile karşılaştık. Elinde telefon var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlanmış. Stüdyoya beraber girdik. O telefondan kamera ile yayın yapıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan halkı sokaklara çağırdı. Biz de sabaha kadar yayına başladık." sözlerine yer verdi.



Barlas 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber canlı yayına bağlanarak millete çağrı yapmasının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Barlas, "Teröristler bizim stüdyoları bulamadılar. Daha önce helikopter yollamışlar. FETÖ'cü bir kadın pilot vardı. O binanın üzerinde dolanmış dolanmış inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Bina karanlık olduğu için binayı bulamadılar. Onlar da gidip DİGİTÜRK'ün binasını bastılar." diye konuştu.



"BAYRAĞA ELDEN BIRAKMADILAR"

O hain gecenin tanıklarından biri de A Haber spikeri Tahir İnan'dı. Kanlı gecede ihanet şebekesinin ateşi altında kalan Tahir İnan, unutamadığı o anları anlattı. İnan, "Yaşananların dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Bir görüntü bir helikopter… Biz bunları terörle mücadelede görmede alışığız. Orada demokrasisine sahip çıkmak için toplanmış insanların ateş açtı. O insanlar vatanı için helikopterlerin önüne siper oldular. Artık bundan sonra söylenecek söz yoktu. Onlarca insan şehit oldu. O gece insanlar liderinin çağrısını dinledi bayrağı elden bırakamadı." dedi.

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN YAYIN BAŞARISI
A Haber Televizyonu ise o hain gecede elindeki tüm imkanlarını seferber ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o ilk konuşmasını kısıtlı imkanlarla canlı yayında ekranlara getirdi.

Ülkenin bekasının tehlikede olduğu anlarda kaybedilecek zamanın olmadığı için Başkan Erdoğan'ın yaptığı o konuşmayı cep telefonundan aktararak canlı yayında ekranlara taşıdı.

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi A Haber'e bağlanarak halkı meydanlara davet ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"
Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz.

YARGIYA ÇAĞRI: SÜRECİ BAŞLATIN
Bu ülke parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla ben de bu ülkede başkomutanım. Başkomutan olarak Cumhur'un yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Komutan arkadaşlarımızla bugüne kadar bu işi güçlenerek getirdik. Silahlı kuvvetlerin imkanları milletin imkanlarıyla elde edildi.

Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın ancak bu paralel yapının yapacağı bir iştir. Bunlar bu ülkeye ele geçireceğini sanıyor. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Tüm milletimizi meydanlara ve havalimanlarımıza davet ediyorum. Yargıya da haber veriyorum. Adımlar hemen atılmalı ve süreç başlatılmalı.

BİZ ÖLÜMÜNE! SİZ DE DİK DURUN
Korsan bildirilere kesin olarak milletimiz inanmasın. Bunlara prim vermesinler. Milletimiz bizim açıklamalarımızı takip etsin. Bu olaylar Ankara ve İstanbul ağırlıklı gözüküyor ama her şeyi aşacağız. Biz ölümüne siz dik durun yeter ki.

İŞTE DAKİKA DAKİKA O GECE YAŞANANLAR
İşte darbecilerin A Haber'i ele geçirme hamlesi ve halkın destansı direnişi.

14 TEMMUZ 2016

11.25: Darbe teşebbüsünün planlayıcılarından Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve üst rütbeli subay- subaylarla toplantı gerçekleştirdi.

11.27: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan da toplantı salonuna girdi.

15 TEMMUZ 2016

09.09: Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Albay Yusuf Sarı'nın toplantı salonuna gittikleri görüldü.

10.51: Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu komutanlık katına geldi ve Yiğit'in makam odasının yanındaki odaya girdiler.

20.14: 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Meh- Mehmet Nail Yiğit komutanlık katına met geldi.

20.15: Silahlı ve teçhizatlı askerlerin komutanlık katına gelip gitmeye başladığı görüldü. Bu saat itibariyle kışla içerisindeki hareketlenme başladı.

22.30: Harp Akademileri Komutanlığı'ndan Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıya- şı kıyafetle komutanlık katına geldi.

23.20: Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve ekibiyle binanın dışına çıktı.

23.32: Albay Durdu Selim Ayçetin, İsmail Menderes çetin, Sema, Mehmet Kocatepe ve Rasim Erkan'a bazı talimatlar verdi.

23.32: İsmail Menderes Sema ve Rasim Erkan binadan ayrıldı.

16 TEMMUZ 2016

01.12: Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik ve Bayram Kantık harekat merkezine girdikten sonra tekrar dışarı çıktılar. İsmail Menderes Sema ve beraberindekiler A Haber Televizyonu'nu işgal amacıyla kışladan ayrıldılar.

A Haber Televizyonu'nu işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajı mevkiinde polis ve vatandaşlar tarafından durduruldu. Darbeci askerler, polislerle ve va- vatandaşlarla yolun açılması hususunda tartışmaya girdi.

Tartışma sırasında ateş açılması üzerine darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz yaralandı. Servet Asmaz'ın yanında bulunan Yasir Kaya, yaralı haldeki Asmaz'ı darbeci askerler tarafından engellen-engellenmesine rağmen Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırdı. Asmaz, hastanede şehit oldu.

04.48: Çatışmaya giren darbeciler, tekrar tugay karargah, binasına döndü.

05.29: İsmail Menderes Sema, Necdet Köstek, Durdu Selim Ayçetin ve Musa Odabaş sivil kıyafetle harekat merkezinden ayrıldı.

MÜHİMMAT DOLDURDULAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde A Haber Televizyonu'nu işgal planını darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema yönetti.

66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirilen Sema, A Haber'e giden subay, astsubay ve erlere, "Herkes alabildiğinde mühimmat alsın. A Haber'i basmaya gidiyoruz. Binaya girdiğinizde size silah çeken olursa karşılık verin" dedi.

DARBECİ: HER ŞEYİ ELE GEÇİRECEĞİZ

Astsubay öğrenci Ali Malgil: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."

O HAİNLER İÇERİDE ÇÜRÜYECEK
66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki olaylar ve Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışanların birlikte yargılandığı davada, 131 sanıktan 55'ine müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Şehitler Sait Ertürk, Servet Asmaz, Serdar Gökbayrak ve Mehmet Güder'i öldürülmesine ilişkin ayrıca müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi.

Gazilere yönelik yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu malına zarar gibi suçlardan da sanıklar ayrıca onlarca yıl hapis cezaları aldı. 69 sanık darbe suçundan beraat ederken, firari 4 sanığın dosyaları ayrıldı. 3 sanığa da darbe suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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