Çengelköylüler 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kuleli'den çıkan FETÖ'cülere geçit vermedi: "Halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur"

15 TEMMUZ GECESİ ÇENGELKÖY'DE NELER YAŞANDI? O gece Çengelköy'de neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlatan 15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu, "Bizim hala çok taze. Çok şükür biz kendi kendimiz sarmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz." dedi.

KULELİ'DEN KÖPRÜYE MÜHİMMAT GİDİŞİ ENGELLENDİ 15 Temmuz gecesi ilk hedeflerinin Kuleli'den köprüye giden mühimmatı engellemek olduğunu ifade eden Cumurcu, "Burada en darbecilerin en önemli hedefi Kuleli'den köprüye mühimmat geçirmekti. Baktığınızda 7.35'te hala Ankara bombalanıyordu ama sağolsun 6.35'te bizim polisimiz, devlet erkanımız, emniyet güçlerimiz Çengelköy'e girdiler ve Kuleli'deki ordunun elbiselerini çalan anarşistleri derdest ettiler. Madem böyle durum var. Karakolun içinde duran araçları barikat olsun diye yola çektik. Buradan kimseyi köprü istikametine geçirmeyeceğiz diye, kendi kendimize karar verdik. 'Türk askeri halkına sıkmaz' devamlı böyle seslendik askere." şeklinde konuştu.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu, "Çengelköy şimdi sakin, vakur, düşünceli... Esnaftan dostlara "yine öyle bir şey olsa..." diyorum. Duraksıyorlar. İçlerinden biri "bu sefer halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur" diyor." ifadelerini kullandı.

İşte Babaoğlu'nun bugünkü yazısı:

Bilen bilir, Çengelköylü öyle kolay kolay 15 Temmuz'u konuşmaz...

Bahsi açılırsa, gözlerinden bulutlar geçer...

Biri kalkıp da ters bir laf eder diye tedirgin olur; gerilir.

Öyle ya hala o günlere bakarken zihninde türlü çeşitli yavşaklıklar kıpırdananlar var; bir türlü aşamadık bunu...

Çengelköylü şimdi kalabalıkların kokoreç kuyruğuna girdiği, böreğini alıp çay içmeye koşturduğu ana caddede yaşananları; verdiği şehitleri unutmaz.