Çengelköylüler 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kuleli'den çıkan FETÖ'cülere geçit vermedi: "Halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur"

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada 10 Aralık 2018'de karar çıktı.
Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada 10 Aralık 2018'de karar çıktı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı'yı toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1805'er yıl, 26 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.
8 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ DAVAYA İLİŞKİN HÜKÜM DE ONANDI
"İradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı" gerekçesiyle 57'si er, 7'si askeri öğrenci olan toplam 64 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kuran heyet, diğer sanıkları da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları verdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 17 Haziran 2022'de yerel mahkemenin kararını onadı.
15 TEMMUZ GECESİ ÇENGELKÖY'DE NELER YAŞANDI?
O gece Çengelköy'de neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlatan 15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu, "Bizim hala çok taze. Çok şükür biz kendi kendimiz sarmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz." dedi.
KULELİ'DEN KÖPRÜYE MÜHİMMAT GİDİŞİ ENGELLENDİ
15 Temmuz gecesi ilk hedeflerinin Kuleli'den köprüye giden mühimmatı engellemek olduğunu ifade eden Cumurcu, "Burada en darbecilerin en önemli hedefi Kuleli'den köprüye mühimmat geçirmekti. Baktığınızda 7.35'te hala Ankara bombalanıyordu ama sağolsun 6.35'te bizim polisimiz, devlet erkanımız, emniyet güçlerimiz Çengelköy'e girdiler ve Kuleli'deki ordunun elbiselerini çalan anarşistleri derdest ettiler. Madem böyle durum var. Karakolun içinde duran araçları barikat olsun diye yola çektik. Buradan kimseyi köprü istikametine geçirmeyeceğiz diye, kendi kendimize karar verdik. 'Türk askeri halkına sıkmaz' devamlı böyle seslendik askere." şeklinde konuştu.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu, "Çengelköy şimdi sakin, vakur, düşünceli... Esnaftan dostlara "yine öyle bir şey olsa..." diyorum. Duraksıyorlar. İçlerinden biri "bu sefer halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur" diyor." ifadelerini kullandı.
İşte Babaoğlu'nun bugünkü yazısı:
Bilen bilir, Çengelköylü öyle kolay kolay 15 Temmuz'u konuşmaz...
Bahsi açılırsa, gözlerinden bulutlar geçer...
Biri kalkıp da ters bir laf eder diye tedirgin olur; gerilir.
Öyle ya hala o günlere bakarken zihninde türlü çeşitli yavşaklıklar kıpırdananlar var; bir türlü aşamadık bunu...
Çengelköylü şimdi kalabalıkların kokoreç kuyruğuna girdiği, böreğini alıp çay içmeye koşturduğu ana caddede yaşananları; verdiği şehitleri unutmaz.
***
O geceye dönersek...
Çengelköy'de erken saatlerde hareketlilik başlıyor; askeri araçlar bir oraya bir buraya gitmekte...
Çarşıdaki esnaf bir sıkıntının olduğuna uyanıyor ama olan bitenin adını koyamıyor.
Saat 22 sularında Kuleli Askeri Lisesi'nden bir rütbelinin elindeki G3'le koşarak karakolun oraya kadar gelip "ordu yönetime el koydu, boşaltın lan burayı" diye bağırmasıyla iş anlaşılıyor.
Gençler kovalıyorlar haini...
Sonra Kuleli'de komutanlığı devralan hain albay Mürsel Çıkrıkçı'nın Çengelköy'e doğru gelirken, yanına aldığı askerlerle yol boyunca durdurup araçlarından indirdiği insanlara "sen AK Partili misin?" diye sorup "evet" diyenleri tekme tokat kelepçelemeye başladığı haberleri geliyor.
***
Darbeci hainlerin hedefi yedi, sekiz memurla direnen karakol...
Bunda bir türlü başarılı olamayınca etrafa saldırmaya başlıyorlar.
Askerler kafeleri basınca içeride oturan kadınların cesurca karşı çıkmaları gibi medyaya pek yansımayan olaylar da var.
İşte tam o arada Erdoğan'ın konuşması tv'lerde yayınlanınca bütün gençler evlerinden fırlayıp çarşıya geliyor.
Kuleli ile Köprü ayağını kesiyor Çengelköylüler.
Hainler işte buna çıldırıyor.
Telsizle helikopterleri çağırıyorlar: "Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin, direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin."
***
Darbeci hainler halktan direnenleri elleri başlarının üzerinde caddede yere çöktürüyor.
Köprüden onlar için iyi haberler gelmiyor çünkü..
Tedirginlikleri artıyor.
Hainlerden bir rütbelinin havadaki arkadaşlarına "köprüdekilere napalm atsanıza lan" diye bağırdığının şahitleri var.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Beylerbeyi tarafından gelen polis güçleri darbecilerin işini bitiriyor.
Geride 8 şehidin acısı kalıyor.
Ve 84 gazi...
***
Çengelköy şimdi sakin, vakur, düşünceli...
Esnaftan dostlara "yine öyle bir şey olsa..." diyorum.
Duraksıyorlar.
İçlerinden biri "bu sefer halka kurşun sıkmaya kalkan çok fena pişman olur" diyor.