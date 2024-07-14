FETÖ’cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntüler

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İzmir'den yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler 'ASTERI' isimli teknede yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 8 FETÖ'CÜ TEKNEDE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı Şüphelilerden 'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi. FETÖ'cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.