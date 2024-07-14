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FETÖ'cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntüler

İzmir'den yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler teknede yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alaçatı Körfezinde 'ASTERI' isimli bir tekneye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-21' operasyonunda uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını Yakalananların 8'inin FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Operasyondan görüntüler de paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 14:46 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 14:58
FETÖ’cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntüler

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İzmir'den yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler 'ASTERI' isimli teknede yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

8 FETÖ'CÜ TEKNEDE YAKALANDI
Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı Şüphelilerden 'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

FETÖ'cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

FETÖ'CÜLERİN TEKNESİNDE ABD BAYRAĞI
FETÖ'cülerin basıldığı teknede ABD bayrağı asılı olduğu görüldü.

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