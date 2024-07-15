SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

90 bin camide selalar okundu! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği darbe girişiminin millet tarafından püskürtülmesinin üstünden 8 yıl geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide yine 2016'da olduğu gibi saat 00.13'te sela okundu. Öte yandan cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 15:37 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 09:39
90 bin camide selalar okundu! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı.

FETÖ'nün darbe girişiminde 252 vatan evladı şehit olurken Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millet ihaneti püskürttü.



Milletin devletle el ele vererek direniş destanı yazdığı o gecenin üzerinden 8 yıl geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

90 BİN CAMİDE SELA OKUNDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Gece boyunca cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu.

FETÖcüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntülerFETÖcüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntüler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
ÖSYM Başkanı Ali Ersoy duyurdu | YKS sonuçları açıklandı
En düşük emekli maaşı 12 bin TL’mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! İşte masadaki en güçlü iki rakam
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Dövüş sözleri yankılandı! Kulağında dikkat çeken ayrıntı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
Arda Güler’in sevgilisiyle Bodrum’da görüldü! Görenler telefonuna sarıldı
Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde ’boş tarih’ oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün
90 bin camide selalar okundu! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
Gazi ve şehit yakınlarının gözünden 15 Temmuz! A Haber ekranlarında karanlık geceyi anlattılar: ’Selalarla geldi benim oğlum selasıyla gitti’
Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
SON DAKİKA