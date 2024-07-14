Donald Trump ilk değil! Turgut Özal’dan Kral Faysal’a İndira Gandi’den Abe Şinzo’ya... İşte suikasta uğrayan liderler

OLOF PALME
Eski İsveç Başbakanı Olof Palme, Güney Afrika'daki ırkçı rejiminin yanı sıra hem ABD hem de Sovyetler Birliği'ni eleştiriyordu. Palme hükümeti, 1984'te PKK'yı terör örgütü olarak tanıdı.
Olof Palme
Palme, 28 Şubat 1986'da eşiyle birlikte gittiği sinema salonundan çıktıktan sonra arkasından yaklaşan bir kişinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.
Stockholm'un en işlek caddelerinden birinde eşiyle evine doğru yürüyen Palme'nin vurulduğu gün, korumaları yanında değildi.
Terör örgütü PKK'nın da şüphelileri arasında yer aldığı suikasta ilişkin onlarca kitap yazılırken, cinayete ilişkin soru işaretleri bugün hala devam ediyor.
İZAK RABİN
Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de suikasta kurban giden liderler arasında yer alıyor. İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması için gösterdiği çabalar Rabin'in sonunu hazırladı.
İzak Rabin
Rabin, iki devletli çözüm girişimi için Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na imza atan isim oldu.
Aynı zamanda eski İşçi Partisi lideri olan Rabin, 4 Kasım 1995'te Tel Aviv'de katıldığı mitingin ardından İsrailli "aşırı sağcı" Yigal Amir tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Rabin suikasta sonrası Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm olasılığı daha da zor hale geldi.
REFİK HARİRİ
Lübnan'ı "yeniden inşa eden siyasetçi" olarak bilinen eski Başbakan Refik el-Hariri'ye yönelik suikast, ülkenin kaderini derinden etkiledi.
Ülkedeki 15 yıllık iç savaşın sona ermesine ciddi katkılar sunduğu gibi savaştan sonra 1992'de yönetime gelen ve savaşın izlerini silmek için yeniden imara öncülük eden Hariri, 14 Şubat 2005'te başkent Beyrut'ta konvoyunun geçişi sırasında patlatılan bir ton bomba yüklü araçla suikasta kurban gitti.
Refik Hariri
Lübnan, Hariri suikastından sonra ciddi kutuplaşmaya girdi ve siyasi belirsizlikler ülkeyi derinden etkiledi. Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu ülke, bugün tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.
BENAZİR BUTTO
Pakistan'ın seçimle göreve gelen ilk Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun kızı olan Benazir Butto, 1988'de "Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak tarihe geçti.
Benazir Butto
Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından iki yıl sürdürdüğü görevinden yolsuzluk iddiaları nedeniyle alınan Butto, 1993'te seçimlerden tekrar lider olarak çıktı ve ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturdu.
İkinci başbakanlık görevinden de 3 yıl sonra benzeri iddialarla alınan Butto, 1999'da kendi isteğiyle Pakistan'dan ayrıldı ve 2007'ye kadar ülkeye dönmedi.
Ülkede düzenlenen 2008 seçimlerine katılmak için Ekim 2007'de Pakistan'a dönen Butto, 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının önce ateş etmesi ardından da üzerindeki düzeneği patlatması sonucu hayatını kaybetti.
JOVENEL MOİSE
Abe'den önce suikaste uğrayan liderlerden biri de Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise idi. Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti, eşi Martine Moise yaralandı.
Gizemini koruyan suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alındı ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmadı.
ECEVİT VE ÖZAL'A SUİKAST GİRİŞİMLERİ
Eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik 29 Mayıs 1977'de İzmir'in Çiğli ilçesinde suikast girişimi yaşandı. Seçim çalışmaları için İzmir'de yapılacak miting hazırlığı sırasında seçim otobüsüne binmek üzere olan Ecevit'e yaklaşan biri ateş açtı ancak kurşun sıyırarak arkada bulunan bir kişiye isabet etti.
Bülent Ecevit
Turgut Özal ise başbakan olarak görev yaptığı sırada partisi ANAP'ın 18 Haziran 1988'de Ankara'da düzenlenen kongresinde kürsüde yaptığı konuşmada, Kartal Demirağ tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Turgut Özal
Parmağından yaralanan Özal, suikast girişimi sonrası tekrar kürsüye çıkarak konuşmasını tamamladı.