Donald Trump ilk değil! Turgut Özal’dan Kral Faysal’a İndira Gandi’den Abe Şinzo’ya... İşte suikasta uğrayan liderler

BU SUİKAST İLK DEĞİL

Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi geçmişte yaşanan benzer olayları akıllara getirdi. Hem ABD'de hem de dünya genelinde liderlere birçok kez suikast gerçekleştirildi.

ABD'DE 4 BAŞKAN SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Eski ABD başkanlarından Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Gerald Ford, George W. Bush ve Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimlerinde bulunuldu. Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy ise suikastlarda hayatını kaybetti

ABRAHAM LINCOLN

Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.