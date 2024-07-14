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Donald Trump ilk değil! Turgut Özal'dan Kral Faysal'a İndira Gandi'den Abe Şinzo'ya... İşte suikasta uğrayan liderler

Dünya Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimini konuşuyor... Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi geçmişte yaşanan benzer olayları akıllara getirdi. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin başta olmak üzere birçok lider suikasta uğradı. Türkiye'de de Turgut Özal suikast girişimine uğramış ve parmağından yaralanmıştı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 10:27 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 11:19
Donald Trump ilk değil! Turgut Özal’dan Kral Faysal’a İndira Gandi’den Abe Şinzo’ya... İşte suikasta uğrayan liderler

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Dünya ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimiyle çalkalanıyor.

DONALD TRUMP KULAĞINDAN VURULDU
5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden ile yarışacak olan eski ABD Başkanı Donald Trump Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.

Donald Trump kulağından vurulduDonald Trump kulağından vuruldu

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan Thomas Matthew Crooks öldürüldü. Mitingde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Thomas Matthew Crooks öldürüldüThomas Matthew Crooks öldürüldü

TRUMP'IN DURUMU İYİ
Trump, ise olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" ifadelerini kullandı.

BU SUİKAST İLK DEĞİL
Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi geçmişte yaşanan benzer olayları akıllara getirdi. Hem ABD'de hem de dünya genelinde liderlere birçok kez suikast gerçekleştirildi.

ABD'DE 4 BAŞKAN SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Eski ABD başkanlarından Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Gerald Ford, George W. Bush ve Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimlerinde bulunuldu. Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy ise suikastlarda hayatını kaybetti

ABRAHAM LINCOLN
Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.

Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

JAMES GARFIELD
ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.

Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.

WILLIAM MCKINLEY
Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ADB Başkanı William MCKinley'e yapıldı.

William MCKinleyWilliam MCKinley

MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.

JOHN F. KENNEDY
ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı.

John F. KennedyJohn F. Kennedy

Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

John F. Kennedy suikasta uğradıJohn F. Kennedy suikasta uğradı

ABD ESKİ BAŞKANLARI SALDIRILARDAN KURTULDU
ABD'de eski başkanlar, ikinci dönemi için yürüttüğü kampanyalarda hedef haline gelirken, Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912'de kurşunların hedefi oldu.

Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.

GERALD FORD
5 Eylül 1975'e gelindiğinde suikastların hedefi bu sefer 38. ABD Başkanı Gerald Ford oldu.

Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.

38. ABD Başkanı Gerald Ford 38. ABD Başkanı Gerald Ford

İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken 22 Eylül'de ise San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

RONALD REAGAN
40. ABD Başkanı Ronald Reagan ise Mart 1981'de başkent Washington bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

GEORGE W. BUSH
Ülkenin 43. Başkanı George W. Bush'a ise 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.

Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.

ROBERT F. KENNEDY
Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

Robert F. Kennedy suikastıRobert F. Kennedy suikastı

Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.

GEORGE WALLACE
1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu.

George WallaceGeorge Wallace

Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.

DÜNYADA SİYASİLERE SUİKASTLER
Slovakya Başbakanı Robert Fico 16 Nisan 2024'te Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Fico'ya suikast girişimiFico'ya suikast girişimi

ABE ŞİNZO
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 8 Temmuz 2022'de Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KRAL FAYSAL
1964'ten suikasta uğradığı 25 Mart 1975'e kadar Suudi Arabistan'da krallık yapan Faysal bin Abdulaziz, ülkede bir dizi reformu hayata geçirdi. Televizyonların kurulmasını, kız okullarının açılmasını sağladı.

ABD'nin Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e destek vermesi nedeniyle Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği'nin petrol ambargosu kararı almasında ve tarihte "1973 Petrol Krizi" olarak bilinen olayda önemli rol oynadı.

Kral Faysal, sarayında yeğeni Faysal bin Musad tarafından vurularak öldürüldü.

PARK CHUNG-HEE
Güney Kore'de yönetimi 1961'de askeri darbeyle ele geçiren Devlet Başkanı Park Chung-hee, 26 Ekim 1979'da arkadaşı Kim Jae Kyu tarafından bir restoranda silahla vurularak öldürüldü.

Park Chung-heePark Chung-hee

Kaynaklarda, İstihbarat Başkanı olan Kim'in, ülkeyi "demir yumrukla" yönettiği aktarılan Park'ı "Güney Kore'ye demokrasiyi geri getirmek için" öldürdüğünü söylediği belirtiliyor.

ENVER SEDAT
Eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Mısır'da yönetime geçen Enver Sedat, İsrail ile yakınlaşması nedeniyle suikasta kurban gitti.

Enver SuikastEnver Suikast

Sedat'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleri ile İsrail arasında 6 Ekim 1973'te "Yom Kippur" Savaşı başladı. Bu savaşın ardından Kahire ile Tel Aviv arasında "Mısır-İsrail Barış Antlaşması"na varıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sedat, 6 Ekim 1981'de, 6 Ekim Savaşı'nın (Yom Kippur) 8. yılı kutlamalarında düzenlenen resmi geçit töreninde, sonradan İslami Cihad Hareketi mensubu oldukları açıklanan Mısır ordusu subayları Halid el-İslambuli ve arkadaşlarınca kurşunlanarak öldürüldü.

"Dindar Cumhurbaşkanı" olarak bilinen Sedat, İsrail'i 1967 sınırları ile tanımak için Arap ülkelerine çağrıda bulundu ancak "hain" ilan edilerek öldürüldü.

İNDİRA GANDİ
Hindistan'ın ilk ve tek kadın Başbakanı olan İndira Gandi de suikasta kurban giden liderler arasında. Gandi, Sihler'e ait "Altın Tapınak"a yapılan askeri baskının emrini verdiği gerekçesiyle 2 Sih korumasınca 31 Ekim 1984'te vurularak hayatını kaybetti.

İndira Gandi İndira Gandi

Gandi'nin öldürülmesinin ardından Hindistan'da Sihlere yönelik saldırılarda binlerce kişi öldürüldü.

OLOF PALME
Eski İsveç Başbakanı Olof Palme, Güney Afrika'daki ırkçı rejiminin yanı sıra hem ABD hem de Sovyetler Birliği'ni eleştiriyordu. Palme hükümeti, 1984'te PKK'yı terör örgütü olarak tanıdı.

Olof PalmeOlof Palme

Palme, 28 Şubat 1986'da eşiyle birlikte gittiği sinema salonundan çıktıktan sonra arkasından yaklaşan bir kişinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Stockholm'un en işlek caddelerinden birinde eşiyle evine doğru yürüyen Palme'nin vurulduğu gün, korumaları yanında değildi.

Terör örgütü PKK'nın da şüphelileri arasında yer aldığı suikasta ilişkin onlarca kitap yazılırken, cinayete ilişkin soru işaretleri bugün hala devam ediyor.

İZAK RABİN
Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de suikasta kurban giden liderler arasında yer alıyor. İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması için gösterdiği çabalar Rabin'in sonunu hazırladı.

İzak Rabinİzak Rabin

Rabin, iki devletli çözüm girişimi için Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na imza atan isim oldu.

Aynı zamanda eski İşçi Partisi lideri olan Rabin, 4 Kasım 1995'te Tel Aviv'de katıldığı mitingin ardından İsrailli "aşırı sağcı" Yigal Amir tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Rabin suikasta sonrası Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm olasılığı daha da zor hale geldi.

REFİK HARİRİ
Lübnan'ı "yeniden inşa eden siyasetçi" olarak bilinen eski Başbakan Refik el-Hariri'ye yönelik suikast, ülkenin kaderini derinden etkiledi.

Ülkedeki 15 yıllık iç savaşın sona ermesine ciddi katkılar sunduğu gibi savaştan sonra 1992'de yönetime gelen ve savaşın izlerini silmek için yeniden imara öncülük eden Hariri, 14 Şubat 2005'te başkent Beyrut'ta konvoyunun geçişi sırasında patlatılan bir ton bomba yüklü araçla suikasta kurban gitti.

Refik HaririRefik Hariri

Lübnan, Hariri suikastından sonra ciddi kutuplaşmaya girdi ve siyasi belirsizlikler ülkeyi derinden etkiledi. Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu ülke, bugün tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

BENAZİR BUTTO
Pakistan'ın seçimle göreve gelen ilk Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun kızı olan Benazir Butto, 1988'de "Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak tarihe geçti.

Benazir ButtoBenazir Butto

Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından iki yıl sürdürdüğü görevinden yolsuzluk iddiaları nedeniyle alınan Butto, 1993'te seçimlerden tekrar lider olarak çıktı ve ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

İkinci başbakanlık görevinden de 3 yıl sonra benzeri iddialarla alınan Butto, 1999'da kendi isteğiyle Pakistan'dan ayrıldı ve 2007'ye kadar ülkeye dönmedi.

Ülkede düzenlenen 2008 seçimlerine katılmak için Ekim 2007'de Pakistan'a dönen Butto, 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının önce ateş etmesi ardından da üzerindeki düzeneği patlatması sonucu hayatını kaybetti.

JOVENEL MOİSE
Abe'den önce suikaste uğrayan liderlerden biri de Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise idi. Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti, eşi Martine Moise yaralandı.

Gizemini koruyan suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alındı ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmadı.

ECEVİT VE ÖZAL'A SUİKAST GİRİŞİMLERİ
Eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik 29 Mayıs 1977'de İzmir'in Çiğli ilçesinde suikast girişimi yaşandı. Seçim çalışmaları için İzmir'de yapılacak miting hazırlığı sırasında seçim otobüsüne binmek üzere olan Ecevit'e yaklaşan biri ateş açtı ancak kurşun sıyırarak arkada bulunan bir kişiye isabet etti.

Bülent EcevitBülent Ecevit

Turgut Özal ise başbakan olarak görev yaptığı sırada partisi ANAP'ın 18 Haziran 1988'de Ankara'da düzenlenen kongresinde kürsüde yaptığı konuşmada, Kartal Demirağ tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Turgut ÖzalTurgut Özal

Parmağından yaralanan Özal, suikast girişimi sonrası tekrar kürsüye çıkarak konuşmasını tamamladı.

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